Gripa continua sa faca victime in Romania. Pana acum au murit 47 de oameni

Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii medicale preexistente.Una dintre victime este un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Tulcea, confirmat cu virus gripal tip A (H1) pdm09.Cealalta victima este o femeie in varsta de 35 de ani, din judetul Iasi, confirmata cu virus gripal tip B.Numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna din cauza gripei ajunge astfel la 47.Ministerul Sanatatii a anuntat ca exista focare locale de gripa in Bucuresti, Constanta si Iasi, cu tendinta de extindere regionala si cazuri sporadice in unele judete.O epidemie se instituie in conditiile in care exista o crestere de 20% de cazuri de gripa fata de prognoza asteptata.