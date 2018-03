Gripa continua sa faca victime: Numarul deceselor a ajuns la 71

Ziare.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca unul dintre barbatii decedati, in varsta de 68 de ani, era din judetul Iasi si a murit vineri dimineata. Medicii au confirmat virus gripal tip A, pacientul fiind nevaccinat antigripal.Al doilea barbat, in varsta de 77 de ani, era din judetul Ilfov, iar decesul a survenit in cursul zilei de joi. In urma analizelor a fost confirmat virus gripal tip A. Pacientul suferea de boli cronice si nu a fost vaccinat antigripal.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 71 de la debutul sezonului 2017 - 2018.Potrivit statisticilor, in ultima saptamana s-au inregistrat 1.727 de cazuri compatibile cu gripa, ca simptomatologie, fata de 85 cazuri inregistrate in aceeasi saptamana a sezonului precedent.