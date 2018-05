Gripa continua sa faca victime: Pana acum a ucis 127 de romani

Ziare.

In cazul prahoveanului a fost confirmat virusul gripal de tip B, acesta decedand in data de 15 aprilie.Numarul total de morti cauzate de virusul gripal ajunge, astfel, la 127.In saptamana 16 - 22 aprilie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( gripa clinic, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 56.385, cu 3,2% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (58.274) si cu 0,99 % mai mic fata de cel inregistrat in saptamana precedenta (56.954).