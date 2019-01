Gripa face din ce in ce mai multe victime in tara: Medicii nu mai au vaccin gratuit pentru cei cu risc de complicatii. In Bulgaria e epidemie

Nu mai e vaccin gratuit pentru cei cu risc de complicatii

Epidemie in Bulgaria

Ziare.

com

Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, atrage atentia ca singura metoda de prevenire a gripei este vaccinarea. Totodata, acesta isi exprima ingrijorarea privind faptul ca boala a rapus si persoane tinere, care nu aveau comorbitati, dar totusi au facut complicatii."Ceea ce este nou comparativ cu anul trecut este ca circulatia virusului gripal a aparut mai repede in aceasta perioada fata de perioada corespunzatoare anului precedent. Anul trecut, s-au inregistrat peste 100 de decese datorate gripei, pana la sfarsitul sezonului gripal. Speram sa nu ajungem la aceasta situatie. (...)Ceea ce e preocupant, persoanele care nu aveau comorbiditati, persoane tinere au facut complicatii si e un lucru care trebuie sa ingrijoreze. Suntem in aceeasi situatie an de an. Ne intrebam ce putem face sa stopam raspandirea. Singurul raspuns este sa ne vaccinam in numar cat mai mare", a declarat pentru Digi24 Alexandru Rafila.In contextul in care gripa face din ce in ce mai multe victime, oamenii s-au grabit sa se imunizeze, insa medicii se plang ca nu mai au vaccin gratuit pentru cei cu risc de complicatii, desi au fost mult mai multe doze decat in anii trecuti.Potrivit TVR , Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca daca vor exista solicitari, vaccinul va fi suplimentat. In judetul Cluj, stocul e zero la Directia de Sanatate Publica.Din toamna anului trecut, peste 1,2 milioane de pacienti cu risc de complicatii s-au imunizat cu vaccinul gratuit de la Ministerul Sanatatii. De altfel, au si fost achizitionate mai multe doze comparativ cu alte sezoane gripale.Nici vecinii nostri nu stau mai bine la acest capitol, deoarece in Bulgaria este epidemie de gripa, fiind vizat si orasul Ruse, care se afla la granita cu tara noastra.Conform Digi24 , 145 de scoli si gradinite vor fi inchise pana la sfarsitul acestei saptamani in zonele afectate de gripa.In plus, autoritatile bulgare au interzis accesul in spitale si au inceput vaccinarea urgenta a categoriilor de risc, in contextul in care in zonele afectate de epidemie doar 0,5% din populatie s-a imunizat.Astfel, medicii bulgari le cer cetatenilor sa evite deplasarile in locuri publice, sa pastreze normele de igienia si, cel mai important, sa se vaccineze.La Ministerul Sanatatii din Bulgaria va avea loc o reuniune de urgenta in care se vor lua noi masuri pentru a opri epidemia.