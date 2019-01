Gripa face din ce in ce mai multe victime: Numarul deceselor a ajuns la 18

Ziare.

Potrivit CNSCBT, al cincisprezecelea deces este al unei femei in varsta de 69 de ani, din judetul Arad, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal. Ea a murit vineri.Un alt deces este al unui barbat de 40 de ani din Ialomita, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, si el avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal. Barbatul a murit in 7 ianuarie.Vineri a mai fost inregistrat decesul unui barbat de 65 de ani, din judetul Iasi, confirmat cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal.Cel de-al optsprezecelea deces este al unui tanar de 19 ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal. Acesta a murit luni.Anterior, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anuntase ca paisprezece persoane au murit din cauza gripei , spunand ca "suntem la un pas de epidemie", avand in vedere numarul foarte mare de cazuri inregistrat saptamana trecuta.Sorina Pintea preciza ca directiile de sanatate publica din judete au fost notificate pentru a anunta Ministeurul Sanatatii in cazul cresterii numarului de viroze, ea precizand ca vaccinarea este cea mai sigura cale pentru prevenirea bolii.Primele cinci decese provocate de gripa au fost anuntate in 9 ianuarie.