Gripa face ravagii in Romania. Ministrul Sanatatii: Suntem la un pas de epidemie! Doar azi au murit inca 3 persoane

Majoritatea celor care au murit erau din grupele de risc si aveau si alte boli, gripa venind deja pe fondul unui sistem imunitar afectat. Insa au existat si persoane sanatoase, dar care au murit in urma complicatiilor aparute odata cu manifestarea gripei.Anul trecut, pana pe 18 ianuarie, murisera doua persoane din cauza gripei. Totodata, pana 7 ianuarie fusesera vaccinate 626.000 de persoane din grupele la risc.Anul acesta insa sezonul gripal a lovit Romania mai devreme, iar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca suntem deja la un pas de declararea epidemiei."Suntem la un pas de epidemie, am avut o saptamana epidemica, daca doua saptamani la rand numarul de cazuri se mentine la acelasi nivel, atunci putem vorbi de epidemie. Dar in acest moment avem suficiente motive de ingrijorare", a declarat vineri, la Antena3, Sorina Pintea.Aceasta a insistat ca vaccinarea este cea mai buna arma impotriva gripei, pentru ca nu ne protejam doar pe noi, dar si pe cei din jur care, din diverse motive, nu s-au putut vaccina. Totodata, sunt insa extrem de importante si masurile de igiena. Cei care observa simptome sunt sfatuiti de specialisti sa consulte medicul si sa urmeze tratamentul, dar si sa evite deplasarile in comunitate pentru a nu raspandi virusul.La nivel national au fost luate masuri de protectie, de la limitarea sau interzicerea vizitelor in spitale, la trierea elevilor si copiilor la gradinite."Am transmis directiilor de sanatate publica o informare, si Ministerului Educatiei, astfel incat, impreuna, sa putem monitoriza numarul de viroze si sa vedem daca ajung la un nivel periculos. Dascalii pot sa faca la randul lor triajul epidemiologic.Si adultii ar trebui sa stea acasa, sa evite locurile aglomerate, sa ne prezentam de urgenta la medicul de familie sau chiar la urgente. Principalele persoane afectate au fost pacienti cu afectiuni oncologice, bolnavi cronic, persoane cu imunitatea scazuta", a spus Pintea.Anul trecut au murit de gripa 129 de persoane. Cand bilantul deceselor ajunsese la 27, intrebata daca e luata in calcul declararea epidemiei, Pintea a raspuns ca "populatia nu e interesata daca se numeste epidemie sau altfel"