Gripa in Romania: Creste numarul mortilor si imbolnavirilor. Masuri suplimentare in scoli si spitale

Ziare.

com

Victima este un barbat de 78 de ani din Pitesti, care suferea si de alte afectiuni medicale si nu era vaccinat antigripal, dupa cum a anuntat Directia de Sanatate Publica Arges.Acesta a fost primul caz de deces din, celelalte doua fiind inregistrate in Dambovita si Hunedoara.Intre timp, creste numarul imbolnavirilor in toata tara. Doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate doua focare de gripa in, unul la Scoala Generala nr. 7, unde doi copii au gripa, si celalalt, la Centrul Maternal, unde un copil internat aici, impreuna cu fratii si mama sa, a fost diagnosticat cu gripa, in ambele cazuri boala fiind confirmata in urma analizelor efectuate la Institutul Cantacuzino din Capitala.Centrul ramane inchis, vizitele sunt suspendate si nu se mai fac internari.Totodata, la Spitalul judetean Buzau au ajuns alti patru copii, cu varste cuprinse intre 4 si 11 ani.Si inau fost inregistrate 3 noi cazuri, la doi copii si un adult. La nivelul judetului pana acum sunt 18 cazuri. Sefa Inspectoratului Scolar Timis, Aura Danielescu, a informat, joi, ca monitorizarea din scoli privind cazurile de gripa "indica un prescolar, doi elevi si niciun cadru didactic"."La infectii respiratorii avem 152 de imbolnaviri in randul prescolarilor, 210 elevi si 10 cadre didactice", a afirmat Aura Danielescu, citata de Agerpres.In, Directia de Sanatate Publica Covasna a luat decizia suspendarii cursurilor la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe si pentru miercuri, si pentru joi, dupa ce 25% din elevi au absentat la inceputul saptamanii, din cauza inmultirii cazurilor de viroze si gripa.DSPa luat in evidenta 9 cazuri noi de gripa, ceea ce ridica la 20 numarul total de cazuri inregistrate in acest sezon. Doua dintre ultimele cazuri de gripa au fost inregistrate la grupa de varsta 15-49 ani, 3 cazuri la grupa de varsta 50-64 ani, iar 4 cazuri au fost confirmate la grupa de varsta peste 65 ani.La, conducerea Spitalului de Boli Infectioase a decis sa limiteze accesul vizitatorilor, iar bolnavii sunt izolati pe tipuri de afectiuni.Potrivit managerului Spitalului de Boli Infectioase Constanta, Stela Halichidis, masurile sunt luate in conditiile in care, in ultima perioada, au fost inregistrate peste 40 de cazuri de gripa. Pana acum, 41 de cazuri de gripa au fost confirmate dintr-un total de peste 100 de suspiciuni de astfel de cazuri inregistrate in judetul Constanta.A.S.