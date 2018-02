In fiecare zi, mai mor romani de gripa. Numarul deceselor a ajuns la 29

Nu e inca epidemie

Ziare.

com

Mai multe spitale au decis sa intre in carantina, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Aceasta a precizat ca sezonul de gripa va dura pana in luna aprilie si i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze antigripal. "Daca va continua cresterea sustinuta de cazuri de viroze respiratorii si cazuri de gripa in urmatoarele saptamani, colegii de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile pot sa informeze ministerul de depasirea anumitor valori-prag care nu sunt atinse in momentul de fata. Pe de alta parte, daca va uitati pe rapoartele Centrului, exista judete unde circulatia practic a tulpinilor de virus gripal nu exista, adica raportarea este zero sau apropiata de zero. Cand exista o astfel de situatie o s-o dea publicitatii, dar nu este cazul inca", a declarat, marti, pentru Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. In ce priveste numarul de decese, au fost 27 de decese inregistrate anul trecut, insa declararea unei epidemii nu este corelata neaparat cu numarul de decese. "Sunt decese asteptate in cazul unor infectii respiratorii serioase cum sunt cele produse de virusurile gripale, apar peste tot si se pare ca in acest an a exisat intr-adevar la nivel global o circulatie mai intensa a virusurilor gripale, si in Europa de Vest, deci nu numai la noi. Si in Statele Unite sezonul gripal este mai greu in acest an comparativ cu alti ani", a mai spus presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Pana acum, Ministerul Sanatatii a anuntat ca exista focare locale de gripa in Bucuresti, Constanta si Iasi, cu tendinta de extindere regionala si cazuri sporadice in unele judete.O epidemie se instituie in conditiile in care exista o crestere de 20% de cazuri de gripa fata de prognoza asteptata.