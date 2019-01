Inca 4 romani au murit din cauza gripei. Numarul deceselor a ajuns la 43

Ziare.

com

Astfel, s-a confirmat virus gripal la o femeie de 87 de ani din judetul Iasi, la un barbat de 49 de ani din judetul Braila, la un barbat de 93 de ani din Bucuresti si la un barbat de 40 de ani din Giurgiu. Toti au murit de joi pana luni.Toti cei patru pacienti au avut virus gripal tip A. Trei dintre ei erau nevaccinati antigripal, dar erau cunoscuti cu alte afectuni, in timp ce barbatul din Giurgiu nu avea boli cronice, dar nu se cunoaste daca s-a vaccinat sau nu, intrucat era neasigurat.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 43.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca, marti, in functie de statisticile prezentate de specisti se va declara sau nu epidemie de gripa in Romania, in acest moment fiind in pragul epidemiei.