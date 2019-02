Inca o persoana a murit de gripa. Numarul deceselor se apropie de 70

Ziare.

O femeie in varsta de 41 de ani, din judetul Olt, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, a murit sambata. Femeia avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal, informeaza Institutul de Sanatate Publica.Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 69.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat saptamana aceasta ca a fost declarata oficial epidemia de gripa.Tulpinele virusului gripal sunt sezoniere, a spus pentru MEDIAFAX medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Bals, precizand ca circulatia virusului de tip A este cea mai frecventa. Dintre cele trei tulpini are virusului, A, B si C, doar primele doua pot provoca epidemii sau infectii sezoniere.