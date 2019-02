Inca o persoana a murit din cauza gripei. Numarul mortilor ajunge la 70

Suntem in plina epidemie de gripa. Iata care sunt simptomele si cum ne putem proteja!

Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, a murit duminica, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Pacientul avea conditii medicale preexistente si era nevaccinat.Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 70.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat saptamana aceasta ca a fost declarata oficial epidemia de gripa.Tulpinele virusului gripal sunt sezoniere, a declarat medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Bals, precizand ca circulatia virusului de tip A este cea mai frecventa.Dintre cele trei tulpini are virusului, A, B si C, doar primele doua pot provoca epidemii sau infectii sezoniere.