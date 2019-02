Inca trei persoane au murit de gripa

A fost declarata epidemie

Cele trei persoane, la care s-a confirmat virusul gripal de tip A, aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal.Este vorba despre doi barbati din judetul Prahova, unul in varsta de 40 si altul de 45 de ani, si de o femeie din judetul Timis de 50 de ani.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri dimineata, ca s-au indeplinit conditiile epidemiei de gripa in Romania, dupa ce s-au inregistrat consecutiv trei saptamani epidemice."Desi aseara aveam o parte din datele pe care Directiile de Sanatate Publica le-au transmis nu au fost concludente, pentru ca nu toate spitalele raportasera cazurile de gripa, am refacut raportarile si putem spune ca s-a inregistrat a treia saptamana consecuvita epidemica. (...) Vorbim de o evolutie epidemica a gripei", a declarat ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa.Pintea a precizat ca cele mai afectate sunt zonele de sud ale tarii, in rest fiind vorba despre focare locale."Nu putem afirma ca ne confruntam cu un sezon gripal mai sever fata de sezonul precedent, ci ca s-a inregistrat un numar mai mare de decese, mai devreme.Diferenta e ca avem un numar mai mare de cazuri si un numar mai mare de cazuri confirmate clinic. Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite", a mai spus Pintea.