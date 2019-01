Inspectoratul Bucuresti a anuntat ce scoli si gradinite se inchid din cauza gripei

Complexul social Santul Andrei,

gradinita 50,

gradinita 47,

scoala gimnaziala 162,

scoala 66,

scoala nr 195,

scoala 88,

scoala 70,

gradinita Scufita Rosie,

gradinita 117,

gradinita 4,

gradinita 60,

gradinita 229,

gradinita Albinutele.

"Am primit acum doua ore si jumatate de la Directia de Sanatate Publica o lista cu unitatile de invatamant pentru care au recomandat de maine suspendarea orelor de curs. In baza acestei recomandari, inspectoratul a luat cunostinta, prin urmare si noi propunem suspendarea activitatii pentru aceste unitati de invatamant", a declarat purtatorul de cuvant al inspectoratului, Maria Manea.Este vorba despre:Maria Manea a transmis ca vor fi suspendate cursurile pentru urmatoarele doua zile, avand in vedere ca saptamana viitoare este oricum vacanta intersemestriala.Manea a precizat ca in prezent exista 417 cazuri de gripa si 2.046 de viroza in scolile din Capitala.Si in Sibiu se suspenda cursurile la unele unitati."In judetul Sibiu sunt doua clase pregatitoare care au solicitat sa nu mai vina copiii la ore, respectiv de la Scoala Gimnaziala Hermann Oberth din Medias si la Scoala Gimnaziala nr. 4 din Sibiu.De asemenea, si Gradinita Elefantelul curios din Sibiu a decis suspendarea cursurilor, pana vineri, la o grupa mijlocie", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, Constantin Dinca, pentru Tribuna.ro Deciziile au fost luate la putin timp dupa ce ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca se pot suspenda cursurile scolare acolo unde este cazul , in contextul epidemiei de gripa declarate miercuri de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.