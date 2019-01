Inspectoratul Scolar Bucuresti recunoaste ca triajul de gripa nu se poate face zilnic in scoli

Parintii isi tin copiii acasa de teama gripei

Ziare.

com

"Se face triajul in scoli. De la ASSMB (Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti), am primit si ieri (luni - n.red.) o situatie cu privire la cadrele medicale din cabinetele medicale din unitatile de invatamant.. In restul unitatilor de invatamant, exista fie asistent medical, fie medic.Acolo unde exista un medic, programul de lucru al acelui medic in respectiva unitate de invatamant este partial. El lucrand si in alte unitati de invatamant. In asemenea conditii, este clar mai mult decat evident si mai mult decat uman ca triajul nu se poate fac zilnic", a declarat Marina Manea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).Totodata, reprezentantul ISMB a mai spus ca, totusi, este posibil ca in unele scoli sa fie efectuat triaj zilnic: "In acele scoli unde este imposibil, triajul trebuie sa se faca macar pe parcursul a doua saptamani de la inceputul epidemiei, desi e impropriu spus, pentru ca nu a fost declarata epidemie. (...)Ce presupune triajul? Fiecare copil petrece in cabinetul medical sau in locul in care este organizat acest triaj epidemiologic, cu medicul, un timp, cand este verificat pentru simptomatologia de gripa si viroze".Potrivit sursei citate, scolile au raportat absenteismul in mod diferit, unele pe grupe, altele pe cicluri de invatamant. La gradinita a fost inregistrat procentul cel mai ridicat de absenteism."Prin urmare, o centralizare exacta a acestei rate de absenteism a fost imposibila. Noi, cel mult, am putut arunca o privire de ansamblu si am constatat ca absentele, cel putin pana in ora 10:00, ieri de dimineata, erau destule. Cauza fiind mai mult decat evidenta in aceasta perioada.La gradinita, procentul este extrem de ridicat. Temerea parintilor, copiii fiind mai mici, este justificata", a mai spus reprezentantul ISMB.Pentru ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sa declare stare de epidemie trebuie ca marti datele Institutului National pentru Sanatate Publica sa arate un numar de cazuri diagnosticate de gripa care sa fie mai mare decat cel estimat.Sorina Pintea a anuntat deja ca, daca va fi declarata epidemie, cursurile nu vor fi suspendate, precizand ca daca numarul de elevi absenti intr-o unitate de invatamant e de 20% aceasta poate fi inchisa.De la inceputul sezonului, numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 47.Doar in patru cazuri de deces provocat de gripa, victimele nu sufereau si de alte boli, potrivit minstrului Sanatatii.