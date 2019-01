La un pas de epidemie, ministrul Sanatatii cere vigilenta la gripa in scoli

Ziare.

"Pentru cei care prezinta simptome, primul lucru sa mearga la mediul de familie si, daca se poate, sa nu iesim din casa in colectivitate, in locuri aglomerate.De asemenea, foarte important este triajul epidemiologic in scoli, triaj care poate fi facut de catre cadrele didactice, adica pur si simplu recunoasterea unui copil care prezinta simptomele unei raceli. (...) Important este sa nu folosim automedicatia, sa urmam cu strictete recomandarile specialistilor", a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Realitatea TV.Ministrul a reafirmat ca "nu suntem foarte departe de declararea epidemiei de gripa"."Nu suntem foarte departe de declararea epidemiei si, daca trei saptamani la rand avem saptamana epidemica, adica numarul cazurilor confirmate este mai mare decat numarul cazurilor estimate, putem vorbi despre o epidemie.Avem deja o saptamana epidemica si avem toate sansele ca joi, cand vom prezenta datele INSP, sa avem si a doua saptamana epidemica. De aceea, masurile pe care impreuna cu specialistii le-am comunicat Directiilor de Sanatate Publica si Ministerului Educatiei sunt masuri ca si in cazul unei epidemii de gripa", a explicat ministrul.Pintea spune ca cele 20 de persoane decedate pana acum din cauza gripei "au avut in comun un singur lucru, nu erau vaccinate". "Din cele 20 de persoane decedate - 16 au avut conditii medicale preexistente", a punctat ministrul Sanatatii.Ea a afirmat ca sunt vaccinate 1.255.000 de persoane din grupele de risc. "Cealalta categorie ar trebui sa se vaccineze cumparand vaccinul din farmaciile cu circuit deschis. Din datele pe care le avem in acest moment, procentul este foarte mic. Populatia nu a ales sa se vaccineze", a precizat Sorina Pintea.Conform ultimei raportari a INSP, numarul persoanelor decedate de gripa a ajuns la 20.Ultimul caz este un barbat de 68 ani, din judetul Galati, care a murit sambata la Spitalul Judetean de Urgenta din oras din cauza virusului gripal de tip A, subtip H 3.