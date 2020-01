Masuri de urgenta in spitalele bucurestene, din cauza gripei. Cum se face diferenta intre gripa si virusul din China

Pe aeroportul Henri Conada, informare despre coronavirus

Ziare.

com

Cel mai recent deces s-a inregistrat joi, cand un barbat de 78 de ani din Pitesti, care suferea si de alte afectiuni medicale si nu era vaccinat antigripal, a decedat.Dupa cumv-a informat deja, autoritatile medicale din mai multe judete - de la Constanta pana la Timis - au anuntat ca numarul de imbolnaviri a crescut Nici Bucurestiul, cel mai aglomerat oras din Romania, nu este ocolit de gripa. Deja de joi, Institutul de Pneumologie Marius Nasta a anuntat ca limiteaza accesul vizitatorilor in unitatea sanitara, dupa diagnosticarea a doua cazuri de gripa, la pacienti.In context, managerul Institutului "Matei Bals", dr. Adrian Streinu-Cercel, a precizat ca si in unitatea medicala pe care o coordoneaza s-a restrictionat accesul vizitatorilor."Am apelat la aceasta masura, am restrictionat accesul persoanelor care nu sunt bolnave. Apartinatorului i se permite sa il viziteze pe cel internat, dar numai pentru o perioada de 10 minute. In rest, apartinatorii nu mai au acces in spital", a spus Streinu-Cercel la Digi 24.Acesta a precizat ca momentan nu se impun masuri suplimentare in contextul evolutiei agresive a gripei cauzate de coronavirus, in Asia. Reamintim ca deja numarul bolnavilor a ajuns in China la 830, iar Coreea de Sud si Japonia au confirmat cate doua imbolnaviri. Si 4 scotieni sunt suspecti de boala. Dar si mai multi romani care in decembrie au calatorit in China, in orasul Wuhan, sunt in carantina.In context, dr. Streinu-Cercel a explicat ca lucrurile sunt ceva mai nuantate:"Trebuie sa spunem ca, din punct de vedere al simptomelor, intre gripa cauzata de coronavirus si cea data de alte tulpini gripale nu exista diferente semnificative.Dar nu este obligatoriu nici macar ca o persoana care a calatorit in China si a revenit in tara cu simptome de gripa sa aiba boala data de coronavirus. Se fac teste, iar rezultatele se obtin in circa 4 ore.Important pentru o persoana aflata in aceasta situatie este sa se duca le medicul de familie, sa aiba parte de un consult de specialitate pe boli infectioase. Apoi, va fi indrumata si trata dupa caz.In situatia in care apar noi evolutii, ne vom adapta si vom lua masurile necesare", a mai spus Streinu-Cercel.Chiar daca medicii nu sunt alarmati de coronavirus, autoritatile au inceput sa ia cateva masuri de prevenire a raspandirii acestuia. Spre exemplu, potrivit Mediafax, pe Aeroportul Henri Coanda s-au instalat inca de joi seara panouri de informare privind pericolul reprezentat de noul coronavirus (2019-nCoV). Informarile sunt afise in limbile romana, engleza si chineza.Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al aeroportului si sa raporteze istoricul de calatorie.De asemenea, sunt oferite sfaturi pentru cei care planuiesc sa viziteze China sau alta tara afectata de noul coronavirus.Acleasi informatii sunt prezentate si prin intermediul a peste 70 de monitoare comerciale instalate in terminalele aeroportului.Serviciul medical al Aeroportului Henri Coanda este pregatit sa intervina permanent cu doua echipe medicale complete (medic, asistent, ambulantier) si este dotat cu doua ambulante complet echipate, comunica institutia.Anterior, s-a vorbit inclusiv despre instalarea de termoscanere pe aeroport, in vederea depistarii pacientilor cu febra, care ar putea fi bolnavi de gripa.