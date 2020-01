Masuri impotriva virusului din China: "Experienta, slava Domnului, din pacate Romania are. Nu reinventam roata"

Ziare.

com

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), dr. Alexandru Rafila, le-a spus jurnalistilor cateva dintre masurile stabilite, printre care cumpararea de reactivi pentru a depista persoanele infectate, achizitia de camere cu termoviziune pe aeroporturile internationale, alertarea si informarea personalului medical, dar si a cetatenilor."Riscul exista, nu poate fi exclus, dar daca vedem ca in afara Chinei pana acum sunt 6-7 cazuri, discutam de o probabilitate redusa, dar nu putem exclude aparitia unui caz in Romania si in UE", a spus Rafila.In legatura cu termo-scannerele, la acest moment doar s-a luat decizia recomandarii achizitionarii lor de catre Ministerul Transporturilor. Febra este unul dintre simptome si cu ajutorul acestei aparaturi ar fi identificati pasagerii bolnavi, urmand apoi ca ei sa fie testati si sa se stabileasca despre ce virus e vorba.Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", a spus ca, daca vor fi identificate cazuri in Romania, vor fi respectate toate protocoalele ce exista pentru evenimentele epidemiologice."Bolnavii vor fi izolati in mod obligatoriu, cate unul in rezerva. Sunt conditii obligatorii la inceput de eveniment epidemiologic. Experienta, slava Domnului, din pacate Romania are. Nu reinventam roata", a spus Streinu Cercel, adaugand ca in cursul acestei zile este de asteptat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa emita alerta epidemiologica globala.El considera ca cel mai probabil anul viitor va deveni standard pe toate aeroporturile din lume sa fie instalate acele termo-scannere, avand in vedere tiparele de circulatie a virusurilor.Pana atunci, insa, s-a stabilit sa fie redactate chestionare pe care pasagerii sa le redacteze la intrarea in tara si sa fie informati despre eventualele simptome ce pot aparea timp de 14 zile si, daca le observa, sa se prezinte la medic.Despre testele de identificare a pacientilor infectati, Streinu Cercel le-a spus jurnalistilor ca la acest moment exista o singura filiera de unde pot fi achizitionate.