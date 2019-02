Medicii au confirmat alte decese cauzate de gripa. Numarul victimelor ajunge la 79

Ziare.

Numarul total al mortilor cauzate de gripa in acest sezon ajunge astfel la 79, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, o femeie de 73 de ani, din judetul Giurgiu, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, a murit in 31 ianuarie, iar o alta, de 62 de ani, din judetul Galati, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H3, a decedat luni. Ambele aveau conditii medicale preexistente, dar nu erau vaccinate antigripal.De asemenea, un tanar de 20 de ani, din judetul Teleorman, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, si el avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat antigripal, a murit in 24 ianuarie.CNSCBT mai anunta ca un barbat de 51 de ani, din judetul Constanta, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, fara conditii medicale preexistente si nevaccinat antigripal, a murit in 30 ianuarie.Un alt barbat, de 58 de ani, din judetul Cluj, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, a murit in 28 ianuarie, in timp ce un constantean de 65 de ani, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, a murit in 27 ianuarie. Si aceste doua victime aveau conditii medicale preexistente, dar nu erau vaccinate.De asemenea, in 1 februarie a murit o femeie de 65 de ani, din judetul Olt, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente si nevaccinata.