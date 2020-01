Ministerul Sanatatii mai cumpara 35.000 de doze de vaccin antigripal. Precedentele achizitii au fost cu scandal

Ziare.

Pana la data de 19 ianuarie 2020, un numar de 1.447.831 de persoane cu risc au fost imunizate din cele 1.500.000 doze achizitionate, transmite Ministerul Sanatatii.Cu toate astea, in conditiile cresterii numarului de imbolnaviri, se vor mai cumpara 35.000 de vaccinuri.In context, Ministerul Sanatatii nu a mentionat daca noile doze le sunt destinate adultilor si copiilor mari sau sunt pentru copii mici, cu varste cuprinse intre 6 luni si 3 ani. De ce conteaza? Din cauza ca - din motive care inca n-au fost facute publice - cele doua tipuri de vaccin sunt cumparate separat.Inca de la jumatatea lunii octombrie, deputatul USR Emanuel Ungureanu transmitea ca Ministerul Sanatatii a incalcat legea, in acest an, cand a cumparat vaccinuri antigripale (de fapt, cand a incheiat un acord multianual).Mai exact, in documentatia licitatie se prevedea ca urmeaza sa se cumpere vaccinuri tetravalente care sa poata fi administrate pacientilor cu varste de peste 6 ani.In schimb, Ministerul Sanatatii a incredintat contractul pentru vaccinuri unui furnizor de vaccinuri care vinde unele cu care copiii cu varste intre 6 luni si 3 ani nu pot fi imunizati. Pentru acestia urmau sa se cumpere, separat, aproape 10.000 de doze de vaccin.Emanuel Ungureanu a depus plangere in acest caz, dar a refuzat sa ofere pentrumai multe detalii despre modul in care s-ar fi comis aceasta ilegalitate, sustinand ca "isi protejeaza sursele de presa".Ulterior,a cerut informatii de la Ministerul Sanatatii cu privire la aceasta achizitie de vaccinuri. Tarziu si incomplet, Ministerul Sanatatii ne-a raspuns, totusi, la unele intrebari.Printre altele, ne-a spus ca intr-adevar, exista un referat de necesitate in care se mentiona - asa cum spunea Emanuel Ungureanu - ca e oportuna cumpararea vaccinurilor pentru toate grupele de varsta.Dar ca s-a procedat diferit. Si s-au cumparat oricum, cu credite de angajament (cu bani din bugetul anului 2020 sau din bugete viitoare -n.red.) 9.200 de vaccinuri pentru copii cu varste intre 6 luni si 3 ani.Am intrebat si cine a luat aceste decizii. Ministerul Sanatatii a refuzat sa comunice numele.In schimb, ne-a comunicat ca: "la initiativa Directiei Control si Integritate-Serviciul Control s-a demarat o actiune de documentare cu tematica Achizitia publica de vaccin gripal inactivat tetravalent pe anul 2019.In cadrul acestei actiuni a fost verificata incidenta actelor normative cu privire la derularea procedurii de achizitie, precum si derularea contractului de furnizare a vaccinului gripal inactivat tetravalent, de la initiere si pana in prezent.Actiunea s-a incheiat cu redactarea unui referat, aprobat de ministrul sanatatii, referat care a fost transmis la organele de cercetare competente".Ce insemna "organe de cercetare competente", Ministerul Sanatatii n-a vrut sa spuna. Si nici sa ne ofere acces la dosarul licitatie - asa cum i-am solicitat in scris - n-a vrut.Ramane sa vedem daca noile vaccinuri vor ajunge sau nu la timp la medici. Si daca nu cumva toata campania de imunizare din 2020 va costa mai mult decat ar fi fost optim.