"Ministrul Sanatatii a declarat epidemie de gripa: Slava Domnului ca vine vacanta, dar lumea sa nu-si duca copiii in mall-uri!"

54 de decese confirmate de gripa

Cat va tine epidemia

Nu se inchid scolile: Degeaba sunt copiii in vacanta daca sunt dusi la mall

Problema e igiena personala. Apa si sapunul sunt sfinte

Masuri pentru urmatorul sezon gripal: Am putea sa fim vaccinati in farmacii

"Desi aseara aveam o parte din datele pe care Directiile de Sanatate Publica le-au transmis nu au fost concludente, pentru ca nu toate spitalele raportasera cazurile de gripa, am refacut raportarile si putem spune ca s-a inregistrat a treia saptamana consecuvita epidemica. (...) Vorbim de o evolutie epidemica a gripei", a declarat ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa.Pana acum, in acest sezon, suntPintea a precizat ca cele mai afectate sunt zonele de sud ale tarii, in rest fiind vorba despre focare locale."Nu putem afirma ca ne confruntam cu un sezon gripal mai sever fata de sezonul precedent, ci ca s-a inregistrat un numar mai mare de decese, mai devreme.Diferenta e ca avem un numar mai mare de cazuri si un numar mai mare de cazuri confirmate clinic. Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite.Din fericire, aceasta gripa este datorata unei tulpini care are forme usoare si medii de manifestare,. Evolutia previzionata, obiectivul Ministerului Sanatatii e reducerea numarului de cazuri severe si de decese cu gripa", a mai spus Pintea."Specialistii estimeaza ca aceasta circulatie intensa se va mentine inclusiv in luna februarie", a adaugat ministrul.Intrebata daca vor fi luate masuri suplimentare acum ca a fost declarata epidemie, Pintea a spus ca recomandarile MS inca de la jumatatea lunii ianuarie sunt cele de epidemie."Schimbarea este ca trebuie sa le aplicam. Nu cred ca este cazul sa ne panicam, ci doar sa aplicam masurile", a spus Pintea.La conferinta a participat si Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Intrebata de jurnalisti cat timp ne vom confrunta cu epidemia, aceasta a dat explicatii suplimentare."Epidemia as vrea sa stiti ca nu se declara, se constata. Saptamana viitoare se pot intampla multe lucruri, fie creste, daca lumea se duce de exemplu la mall, fie va mai scadea, daca populatia e complianta. La reluarea cursurilor, vom vedea care e situatia.Epidemia nu are durata, se constata ca s-a petrecut, este urmarita, ea poate sa mai urce si sa aiba un varf, dupa care, in mod firesc, ca asta e biologia, va scadea. Nu putem sa estimam de pe acum cat va dura aceasa perioada", a explicat Pistol.Pintea si specialistii prezenti la conferinta au reiterat ca nu se inchid scolile, deciziile urmand sa fie luate de fiecare clasa si scoala in parte, daca se constata ca absenteismul este de peste 20%.In plus, copiii intra vineri in vacanta intersemestriala, ce dureaza o saptamana. Aceasta situatie va ajuta doar daca in aceasta perioada copiii nu sunt dusi in locuri aglomerate, cum ar fi mall-urile, a spus dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala."Slava Domnului ca o sa vina o vacanta! Daca lumea intelege sa nu ia copiii si sa-i duca in malluri e un lucru bun. Recomandarea noastra ar fi ca in aceasta saptamana sa-i duca la bunica, la tara, dar nu in mall-uri.. Nu dezinfectantul, ci apa si sapunul. Nu stranutam in mana sau in pumn, facut con, doar proiectam particulele de saliva incarcate cu virus.E bine sa purtam si masca de protectie. Masca de protectie nu se poarta sub nas, ca la nivelul nasului exista o incarcatura virala maxima. Ca sa puneti masca corect, va trebui sa va uitati ca are o bentita mica metalica, aia se pune deasupra nasului si se muleaza dupa conturul nasului. Sunt lucruri simple.", a spus Streinu-Cercel.In ce priveste stocurile de vaccinuri, Pintea a spus ca problema a fost ca oamenii nu au dorit sa se vaccineze pana cand nu au inceput deja sa apara victime.La nivel national in grupele de risc - bolnavi cronici, femei gravide, persoane peste 65 de ani - sunt in jur de 3 milioane de persoane si pentru acestea ministerul pune la dispozitie gratuit vaccinul. Insa procedura este urmatoarea: medicul de familie intreaba pacientii, ei spun daca vor sau nu sa se vaccineze, apoi trimite statistica la DSP si acesta raporteaza MS. Asa s-a ajuns ca dozele puse la dispozitie de MS sa fie 1.300.000. Pintea a anuntat ca au fost acum achizitionate alte 30.000 de vaccinuri si ele vor fi distribuite joi in teritoriu.Si Streinu Cercel a explicat situatia vaccinurilor."Nu este problema numarului de persoane care s-au vaccinat in cadrul programului Ministerului Sanatatii, e vorba de cealalta parte a populatiei, asa-zis sanatoasa, care nu s-a protejat. Nu vom ajunge niciodata sa avem o acoperire de 80% a vaccinarii. Nici nu se fac productii pe stoc.Farmaciile cu circuit deschis sunt private, cumpara in functie de cerere. Daca lumea nu cere in octombrie, in ianuarie cere cam degeaba, ca nu o sa aiba de unde sa dea", a spus Cercel.El a fost completat de Pintea care a anuntat ca a avut o discutie cu Colegiul Farmacistilor si ca se face deja planul de masuri pentru urmatorul sezon gripal.Asadar, o masura va fi ca medicii de familie vor chestiona inca de acum populatia in legatura cu dorinta de a se proteja sezonul urmator.Totodata, se ia in discutie ca, in toamna, populatia sanatoasa sa poate sa fie vaccinata direct in farmacii.