Ministrul Sanatatii nu vrea copiii la scoala, dar nici in mall: Trebuie sa intelegem ca suntem in plin sezon gripal

"Suspendand cursurile nu inseamna ca mergem in colectivitati, adica la mall sau in alte locuri aglomerate. Trebuie sa intelegem ca suntem in plin sezon gripal. (...) Nu suntem inca in epidemie. Avem doua saptamani la rand, doua saptamani epidemice. In momentul in care avem trei, declaram epidemie. Dar masurile pe care Ministerul Sanatatii le implementeaza sunt aceleasi ca in cazul unei epidemii", a declarat Sorina Pintea, la Antena3.Potrivit ministrului Sanatatii,Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns laPotrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, masura suspendarii cursurilor pentru ziua de vineri, 25 ianuarie, a fost aprobata printr-un ordin al Ministerului Educatiei. Astfel, dat fiind ca 24 ianuarie este declarata oficial zi libera, timp de 4 zile, copiii vor putea evita expunerea in colectivitati.