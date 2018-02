Nu trece o zi fara sa mai moara un roman din cauza gripei

Ziare.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca s-a confirmat un nou deces provocat de gripa, la un barbat de 62 de ani din judetul Arad.Acesta era bolnav cronic si nu a fost vaccinat antigripal, decesul survenind in cursul diminetii de vineri.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns astfel la 52.Ministerul Sanatatii a anuntat ca exista focare locale de gripa in Bucuresti, Constanta si Iasi, cu tendinta de extindere regionala si cazuri sporadice in unele judete.O epidemie se instituie in conditiile in care exista o crestere de 20% de cazuri de gripa fata de prognoza asteptata.