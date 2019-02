Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 120. O victima era vaccinata antigripal

Ziare.

Reprezentantii CNSCBT anunta ca miercuri au murit doi pacienti cu gripa, fiind vorba despre doua femei.Concret, au murit o femeie in varsta de 60 de ani, din judetul Prahova, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata, si una de 43 de ani, din judetul Constanta, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H3, avand conditii medicale preexistente siAstfel, numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon se ridica la 120.In 30 ianuarie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat oficial ca in Romania este epidemie de gripa.