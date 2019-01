Numarul romanilor ucisi de gripa a ajuns la 11

Ziare.

Barbatul in varsta de 60 de ani din judetul Prahova a murit, miercuri, din cauza gripei, informeaza Institutul National de Sanatate Publica.Barbatul a fost confirmat cu virus gripal tip AH1, pdm09, avand conditii medicale preexistente.Prahoveanul nu era vaccinat antigripal, mai arata sursa citata.Numarul deceselor din cauza gripei in tara a ajuns la 11 si este al doilea caz din judetul Prahova.Citeste si: Gripa face din ce in ce mai multe victime in tara: Medicii nu mai au vaccin gratuit pentru cei cu risc de complicatii. In Bulgaria e epidemie