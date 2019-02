Numarul victimelor gripei a ajuns la 82: Un baietel de doi ani a murit

Ziare.

com

"Ultimul deces e al unui baietel de doi ani, conditii medicale preexistente, probabil nevaccinat. S-a incalzit vremea, este noroc pentru ca virusului gripal ii place frigul. Dar din cate am inteles, meteorologii au spus ca vremea se va raci si ne vom confrunta din nou cu aceasta problema", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.Pintea anuntase marti dimineata ca numarul mortilor a ajuns la 81, insa, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor a informat ca este vorba despre 82 de victime.Amintim ca pe 30 ianuarie Pintea a anuntat ca este epidemia de gripa in Romania , precizand ca cele mai afectate sunt zonele de sud ale tarii, in rest fiind vorba despre focare locale.Iata care sunt simptomele si cum ne putem proteja Medicii recomanda oamenilor cu gripa sa stea acasa, sa evite mersul in mijloacele de transport in comun si sa evite aglomeratiile.Acestia precizeaza ca in momentul in care tusesc sau stranuta, sa o faca in maneca paltonului/gecii. "Deci sa-si puna antrebratul, nu doar mana, la gura cand tuseste sau stranuta si sa acopere in felul acesta posibilitatea sa imprastie picaturile fluide care contin virusul gripal si ajung la alte persoane", a spus pentru Ziare.com dr. Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, care conduce si grupul de vaccinologie al SNMF.Doctorul a adaugat ca in aceasta perioada trebuiesa consume multe lichide, iar cand apare febra se poate ajunge chiar si la 4 l pe zi. Medicul a adaugat ca trebuie consumata si vitamina C si multe fructe.A.G.