O femeie de 58 de ani din Galati a murit din cauza gripei. Numarul deceselor a ajuns la 68

Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa

Ziare.

com

Femeia a murit in noaptea de vineri spre sambata la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Galati spun ca femeia a murit din cauza virusului AH1, situatia fiind agravata de existenta unor boli cronice. Pacienta a ajuns in stare grava la spital si a decedat in urma complicatiilor aparute in timpul internarii."La spital a murit o femeie de 58 de ani cu AH1, ea avea multiple boli cronice. A venit in stare grava la spital, a murit pe parcursul noptii", a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul DSP Galati, Liliana Moise.Femeia nu fusese vaccinata impotriva virusului gripal.La Galati, aceasta este cea de-a patra victima a gripei din acest sezon rece. In ultimele saptamani au murit o femeie de 51 de ani si un barbat de 68 de ani, ambii cu multiple probleme medicale, dar si un barbat care era internat la Spitalul Oncologic din Iasi, fiind bolnav de leucemie.Tot la Galati, au fost inregistrate alte cazuri de imbolnaviri cu gripa, dar pacientii au avut forme usoare si nu au necesitat internare de lunga durata.La nivel national, numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 68.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri dimineata, ca s-au indeplinit conditiile epidemiei de gripa in Romania, dupa ce s-au inregistrat consecutiv trei saptamani epidemice."Desi aseara aveam o parte din datele pe care Directiile de Sanatate Publica le-au transmis nu au fost concludente, pentru ca nu toate spitalele raportasera cazurile de gripa, am refacut raportarile si putem spune ca s-a inregistrat a treia saptamana consecuvita epidemica. (...) Vorbim de o evolutie epidemica a gripei", a declarat ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa.Pintea a precizat ca cele mai afectate sunt zonele de sud ale tarii, in rest fiind vorba despre focare locale."Nu putem afirma ca ne confruntam cu un sezon gripal mai sever fata de sezonul precedent, ci ca s-a inregistrat un numar mai mare de decese, mai devreme.Diferenta e ca avem un numar mai mare de cazuri si un numar mai mare de cazuri confirmate clinic. Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite", a mai spus Pintea.