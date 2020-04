Orban anunta reluarea productiei vaccinului antigripal la "Cantacuzino"

Ziare.

"Exista mai multe proiecte: reluarea productiei vaccinului antigripal. Exista un singur echipament lipsa. Dupa achizitionarea lui, se va trece la pregatirea liniei de fabricatie", a spus seful Executivului.Orban a adaugat ca, cel mai probabil, productia va incepe in anul 2021.De asemenea, este in curs de pregatire un nou produs, care va fi lansat pe piata."E vorba de un imouno-modulator, care regleaza nivelul de anticorpi din organism", a mai spus Orban.Conform sursei citate, la "Cantacuzino", exista un proiect care va fi finantat din fonduri UE, "prin care se va urmari capacitatea de producere a vaccinului tetravalent".In privinta laboratorului de la Institutul "Cantacuzino", acesta are o capacitate de 500 de teste pe zi pentru COVID-19, care poate fi crescuta."Am efectuat o vizita la Institutul Cantacuzino pentru a vedea, alaturi de domnul ministru al Apararii si de domnul ministru al Sanatatii, situatia de la institut. Ne-am pus la curent cu situatia si cu proiectele Institutului Cantacuzino. (...) In privinta laboratorului unde se fac testari pentru COVID, laboratorul are o capacitate de 500 de teste pe zi, care poate fi crescuta in functie de necesitati", a afirmat Orban.El a precizat ca aceasta capacitate de testare ar putea creste pana la 1.000 de teste pe zi."Apreciez activitatea febrila care se desfasoara aici. Apreciez in mod deosebit activitatea noului manager si am incredere ca echipa de aici are capacitatea de a reda misiunea pe care Institutul Cancauzino trebuie sa o aiba in Romania", a sustinut Orban.