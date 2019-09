Pintea: 450.000 de doze de vaccin antigripal vor ajunge in teritoriu din 10 octombrie

Ziare.

"De anul trecut eu nu cred ca au fost probleme legate de programul national de vaccinare al Ministerului Sanatatii. Am achizitionat anul acesta 1.500.000 de doze, fata de 1.300.000 anul trecut, de vaccin gripal pe care am incpeut sa le distribuim in teritoriu.Pana in 20 septembrie au ajuns in teritoriu aproximativ 50.000 de doze, iar in octombrie, incepand cu 10 octombrie vor ajunge si celelalte: 450.000 in luna octombrie, in luna noimebrie, la inceput, inca 500.000 de doze", a afirmat ministrul Sanatatii, duminica, intr-o emisiune la B1 Tv.Aceasta a precizat ca vaccinurile cumparate de minister sunt destinate, la fel ca si anii trecuti, categoriilor considerate de risc, respectiv bolnavi cronici, personal sanitar, persoane peste 65 de ani.Anul trecut, in Romania s-au inregistrat aproximativ 2.300 de cazuri de gripa si 199 de decese, a precizat Pintea.