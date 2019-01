Pintea, despre declararea epidemiei de gripa: Saptamana viitoare va fi decisiva

Ziare.

"Saptamana viitoare va fi decisiva. Daca pentru a treia saptamana consecutiv numarul cazurilor diagnosticate va depasi numarul cazurilor estimate, atunci vom declara epidemie de gripa.In ceea ce priveste pacientii care prezinta simptomele unei gripe, acestia trebuie sa se adreseze in primul rand medicului de familie, sa evite automedicatia si sa respecte cu strictete instructiunile pe care inclusiv Ministerul Sanatatii le-a transmis in teritoriu avand in vedere multiplele cazuri de viroze respiratorii din aceasta perioada", a declarat Sorina Pintea duminica intr-o interventie la Antena 3.Ministrul s-a referit si la situatia privind testele rapide de gripa."In ceea ce priveste testele pentru gripa, saptamana trecuta, vineri, am avut o conferinta de presa impreuna cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, care spunea ca este foarte usor sa diagnostichezi o gripa pe baza semnelor clinice. Deci, nu este neaparat necesar sa ai aceste teste, dar, de regula, aceste teste se gasesc in unitatile de primiri-urgente", a declarat Pintea.Ea a adaugat ca, in ceea ce priveste vaccinurile antigripale, dozele care nu sunt asigurate de Ministerul Sanatatii "pot fi achizitionate din farmaciile cu circuit deschis, care sunt societati comerciale"."Ele ar fi trebuit sa se aprovizioneze pentru aceasta perioada, pentru ca nu e o surpriza ca exista un sezon al virozelor", a completat Pintea. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns sambata la 39 , potrivit informarii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Sorina Pintea a declarat vineri ca Ministerul Sanatatii asteapta comunicatul Institutului National de Sanatate Publica iar in cazul in care acesta va indica pentru a treia saptamana consecutiv ca numarul de cazuri diagnosticate este mare decat numarul de cazuri estimate va fi declarata epidemie de gripa in Romania."Tinand cont de faptul ca ultimele doua saptamani din aceasta perioada epidemiologica au fost declarate saptamani epidemice, adica numarul de cazuri diagnosticate a depasit numarul de cazuri estimate, conform specialistilor suntem in pragul unei epidemii.Pentru a putea declara epidemie, este nevoie de trei saptamani la rand in care numarul cazurilor diagnosticate sa fie mai mare decat numarul cazurilor estimate", a precizat Pintea.