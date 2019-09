Pregatiri pentru sezonul gripal: Este primul an in care copiii pot scapa de injectie. Cand e recomandat sa ne vaccinam

Cand e cel mai eficient sa ne vaccinam

Cate vaccinuri asigura Ministerul Sanatatii

Vaccinul care se inhaleaza

Si, pe masura ce epidemia s-a agravat, vaccinurile nici nu s-au mai gasit in farmacii, pentru cei care doreau sa se imunizeze.Acum insa putem sa preintampinam astfel de situatii, iar multi chiar o fac si au inceput sa caute in farmacii vaccinurile. Pentru a afla cand e cel mai bine sa ne vaccinam, dar si care e nivelul de pregatire sezonul acesta gripal fata de cel anterior, am stat de vorba cu dr. Gindrovel Dumitra, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina de Familie si coordonator al Grupului de Vaccinologie.Acesta ne-a spus cand e momentul optim sa ne vaccinam, de ce e important sa o facem cu ajutorul medicului de familie, dar si despre un produs intrat anul acesta pe piata din Romania, ce permite imunizarea fara seringi si ace.Startul campaniei de vaccinare e 15 octombrie, aceasta fiind data de la care cei din categoriile de risc, care au vaccinul asigurat de stat, pot sa-l solicite la medicul de familie."Campania de vaccinare trebuie sa inceapa de la 15 octombrie, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Momentul in care obtinem beneficiul maxim il reprezinta perioada de dupa 15 octombrie. Atunci ar fi cel mai potrivit moment in care putem sa-l administram, pentru ca vaccinul gripal, spre deosebire de celelalte vaccinuri, are o perioada mai scurta de actiune, este in jur de 4-6 luni evaluata.Daca administram vaccinul gripal in septembrie si sezonul gripal se prelungeste pana mai tarziu, in martie-aprilie, in acel moment e posibil ca o persoana vaccinata sa dezvolte o forma mai usoara, dar sa dezvolte. Atunci beneficiul maxim e pentru persoanele care primesc vaccinul in a doua jumatate a lunii octombrie, luna noiembrie", a explicat, pentru, dr. Dumitra.Asadar, sfatul acestuia pentru romani, in special cei din categoriile de risc, este sa se prezinte la medicul de familie de la jumatatea lunii octombrie."Oamenii sa mearga la medicul de familie incepand cu 15 octombrie, sa intrebe de vaccinul gripal, si aici ma refer la persoanele care se afla in grupele de risc: copiii intre 6 luni si 5 ani, persoanele gravide, varstnicii peste 65 de ani, persoane cu boli cronice si personal medical. Orice persoana se afla in aceasta grupa este de preferat sa se adreseze medicului pentru a putea sa beneficieze de acest vaccin.Decesele care s-au inregistrat in ultimii ani s-au inregistrat la persoane din grupele de risc, nevaccinate", a punctat medicul.Totodata, cu cat pacientul merge mai repede la medic, cu atat mai multe sanse are sa si prinda vaccin. Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat 1.500.000 de doze, dar cifra este doar cu 200.000 mai mare decat sezonul trecut.Dozele sunt distribuite in intreaga tara, in functie de cererile facute de medicii de familie si de stocurile existente. De exemplu, la cabinetul sau, medicul Dumitra a solicitat de doua ori mai multe vaccinuri decat anul trecut."Eu intotdeauna am avut un numar de solicitari mai mare decat numarul de vaccinuri primite. Populatia pe care eu o deservesc are o buna perceptie asupra masurilor profilactice, printre care si vaccinarea. Numarul de doze pe care l-am solicitat anul acesta a fost in jur de 400, in conditiile in care anul trecut am administrat 200.Dupa ce am epuizat dozele administrate in cursul sezonului precedent, am avut o solicitare foarte mare de vaccin gripal, motiv pentru care m-am conformat si am comandat acum o cantitate dubla", ne-a spus medicul.El arata ca dozele asigurate de Ministerul Sanatatii nu sunt suficiente, cifra ideala fiind dubla: "Cel mai mare numar de doze care a fost administrat in Romania a fost in anul 2009, cand a fost campania de vaccinare gripala, si acest numar s-a dus la 3 milioane de doze".Pentru cei care nu intra in campania Ministerului sau nu mai prind doze de vaccin, exista posibilitatea cumpararii din farmacii. Anul trecut au fost vandute prin farmacii aproximativ 200.000 de doze de vaccin, iar acum si farmaciile par sa fi crescut stocurile, pana in jurul cifrei de 300.000.Dr. Dumitra ne-a spus ca noutatea de anul acesta este ca, pentru copii de peste 2 ani, va fi disponibil si pe piata din Romania un vaccin care ii scapa de trauma intepaturii cu acul."Este vorba despre acel vaccin care se administreaza intranazal, un vaccin virus viu atenuat, si este disponibil pentru copiii cu varste intre 2 ani si 18 ani. Caracteristica acestei populatii este ca ei reprezinta principala cale de transmitere, veriga dintr-un intreg lant care se duce si se termina la o persoana pe care o pierdem", a explicat medicul, referindu-se la faptul ca in colectivitate virusurile sunt transmise foarte usor, copiii aducand de la scoala boli pe care le preiau apoi majoritatea membrilor familiei.Vaccinul intranazal este mai scump decat cel injectabil si va fi disponibil doar in farmacii, contra cost. Potrivit medicului, vor fi disponibile 50.000 de doze.Insa faptul ca nu e nevoie de injectie nu inseamna ca nu e nevoie de vizita la medicul de familie."Este nevoie ca medicul sa indice vaccinarea, sa emita o reteta, astfel incat parintele sa cumpere acel vaccin la farmacie, dupa care recomandarea nostra este ferma de a se intoarce si a fi administrat in cabinetul medicului de familie.Nu din ratiuni de riscuri, vorbim despre eficacitate, despre administrarea corecta a vaccinului. Exista o anumita tehnica, cu administrarea in ambele nari si ca atare este bine ca o persoana care este instruita in acest sens sa faca acest lucru", a conchis medicul.