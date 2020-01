Prima saptamana epidemica de gripa: 10 morti, inclusiv copii. Nu se fac ore in 60 de scoli si gradinite

Cursuri suspendate

Saptamana 20-26 ianuarie este considerata prima saptamana epidemica, numarul imbolnavirilor fiind in crestere."In saptamana 20.01.2020 - 26.01.2020, activitatea gripala a avut un trend crescator, a evoluat cu intensitate medie, cu extindere nationala. Rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 50%. Au fost raportate la nivel national 3.645 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii, mai multe cu 7,4% comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent.Pentru municipiul Bucuresti - numarul total de raportari de gripa clinica, la toate grupele de varsta, in saptamana 20.01.2020 - 26.01.2020, a fost de(din care 74 au fost confirmate cu laboratorul", a transmis, joi, INSP.Sursa citata a precizat ca, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de, cu 23,2% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (134.201) si cu 26,1% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (81.646)."Mentionam ca in sezonul precedent varful epidemic a avut loc cu 3 saptamani mai devreme decat in mod obisnuit. Deoarece cresterea numarului de imbolnaviri fata de nivelul asteptat (media aritmetica a numarului de cazuri raportate in trei saptamani anterioare) a fost mai mare de 20% si au fost detectate mai mult de 10% virusuri gripale apartinand aceluiasi subtip, din totalul produselor patologice testate,", a mai transmis INSP.Sursa citata a precizat ca, in saptamana vizata, au fost confirmate 7 decese noi cu virus gripal. De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate, din care 7 tip A, subtip (H1) pdm09, 2 tip B si 1 tip A in curs de subtipare.In judetele Arges, Bistrita-Nasaud, Dambovita, Hunedoara, Sibiu si Vaslui s-a inregistrat cate un deces, iar in Prahova si Bucuresti au fost cate doua decese.Este si cazul unui baiat de 12 ani, care a murit in Capitala, din cauza virusului gripal, conform B1 TV . De asemenea, a murit si o fetita de numai 11 luni, la un spital din judetul Vaslui, scrie Agerpres.In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 69 decese confirmate cu virus gripal.In acest context, Ministerul Educatiei anunta ca, joi, 60 de unitati de invatamant din intreaga tara au cursurile suspendate partial sau total, din cauza gripei, 50 de unitati fiind doar in Bucuresti.Potrivit Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare din tara au transmis situatia actualizata a unitatilor de invatamant cu activitatea suspendata din cauza gripei.Astfel, in judetele Arges, Iasi si Tulcea este cate o unitate inchisa integral.In judetele Calarasi, Cluj, Giurgiu, Ilfov, Olt si Suceava este cate o unitate inchisa partial, iar in Bucuresti sunt 50 de unitati de invatamant inchise partial."4.048 de elevi sunt afectati (a nu se intelege bolnavi) de suspendarea cursurilor din aceste unitati de invatamant", a transmis Ministerul Educatiei.