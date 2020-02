Reguli obligatorii pentru scoli din cauza epidemiei: La 3 cazuri de gripa, clasa se inchide

Ziare.

Personalul medical din unitatile de invatamant trebuie sa realizeze zilnic triajul elevilor la inceputul fiecarui schimb, iarla acele clase.In cazul absentei timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unitati de invatamant din cauza gripei confirmate, cursurile unitatii de invatamant se vor suspenda, adauga ministerul.Pentru clasele/grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfectia spatiilor de invatamant.Totodata, ministerul solicita sa se asigure obligatoriu apa si sapun in unitatile de invatamant, iar cadrele didactice sa ia masuri de respectare a masurilor de igiena personala si colectiva precum: spalarea pe maini ori de cate ori este cazul (inainte si dupa masa, dupa folosirea toaletei, la venirea acasa etc.), spalarea sub jet puternic de apa a fructelor si legumelor, consumul de apa doar din surse sigure, autorizate.Se recomanda amanarea, pe cat posibil, a manifestarilor sportive, culturale, pentru a preveni aglomerarea si pentru limitarea transmiterii infectiilor respiratorii.Revenirea in colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverinta medicala, precizeaza reprezentantii ministerului.De asemenea, Ministerul Educatiei recomanda o colaborare stransa intre cadrele didactice si parinti in vederea identificarii din timp a semnelor de imbolnavire si a intreprinderii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate.De asemenea, inspectoratele scolare au obligatia de a informa zilnic Ministerul Educatiei pana in ora 10:00 si intre orele 10:00 - 16:00 de toate situatiile de imbolnaviri aparute si numarul unitatilor de invatamant care isi suspenda cursurile integral/partial din aceasta cauza. Gripa a evoluat epidemic in saptamana 27 ianuarie - 2 februarie, a informat joi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.