Romanii mor in continuare de gripa si apar si virozele respiratorii - aproape 100.000 de persoane cu probleme, intr-o saptamana

Cea mai recenta victima este un barbat de 94 de ani, din judetul Hunedoara, care insa nu era vaccinat si avea si alte afectiuni, relateaza agentiile de presa.In acest sezon, au fost aproape 1.400 de cazuri de gripa in toata tara, iar numarul celor care s-au vaccinat a trecut cu putin peste 1,3 milioane.De asemenea, TVR transmite ca, in ultima saptamana, aproape 100.000 de persoane s-au prezentat la spitale si la cabintele medicilor de familie, cu simptome de raceala si gripa. Spre exemplu, noteaza sursa citata, la unitatea de primiri urgente a Spitalului "Marie Curie" ajung in fiecare zi peste 200 de copii.