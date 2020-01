Sezonul de gripa a inceput oficial. Doi romani au murit si aproape 700 s-au imbolnavit

Ziare.

com

Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, morbiditatea prin infectii respiratorii acute s-a incadrat in intervalul asteptat in saptamana 6-12 ianuarie.Activitatea gripala a evoluat cu intensitate scazuta, cu raspandire locala in judetele Arges, Brasov, Cluj si Bucuresti si cazuri sporadice in unele judete."La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii ale cailor respiratorii superioare si pneumonii) a fost de 73.257, cu 19,5% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (90.963) si de 1,8 ori mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (39.657) - situatie cauzata in principal subraportarilor din saptamana anterioara, ca urmare a zilelor nelucratoare (sarbatorilor legale).Au fost raportate la nivel national 692 cazuri de gripa clinica, mai putine comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent (1.155 cazuri)", se arata in informare.Au fost raportate 13 cazuri de infectii respiratorii acute severe (SARI), cu 6 mai multe fata de saptamana precedenta, si cu 18 mai putine fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate 2 decese confirmate cu virus gripal, tip A, subtip (H1) pdm09. In sezonul precedent, in perioada similara, au fost 12 decese confirmate cu virus gripal, din care 7 tip A, subtip (H1) pdm09, 4 - tip A, subtip H3 si 1 - A nesubtipat.De la inceputul sezonului au fost confirmate 165 cazuri de gripa: 19 - cu virus AH3, 19 - cu virus AH, 20 cazuri gripa A nesubtipat, 107 cazuri gripa cu virus B.Pana pe 12 ianuarie au fost vaccinate antigripal 1.427.519 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.