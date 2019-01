Sfat de la Ministerul Sanatatii in prag de epidemie de gripa: Vaccinati-va, sa nu va intrebati cum naiba ni s-a intamplat tocmai noua?!

Scolile nu se inchid la epidemie. Cum se face dezinfectia?

Ministerul mai cumpara vaccinuri: Noi am rezolvat problema

Sfat pentru populatie: Vaccinati-va ca sa nu va intrebati cum naiba ni s-a intamplat tocmai noua

Ziare.

com

Ministrul spune ca deja toate masurile ce au fost luate sunt cele care se aplica in cazul unei epidemii, luandu-se aceasta decizie preventiv. Insa, chiar si daca va fi declarata epidemia, nu se va cere inchiderea scolilor la nivel national."Pentru a declara epidemie e nevoie de 3 saptamani la rand in care numarul cazurilor diagnosticate sa fie mai mare decat cazurile estimate. (...) Masurile transmise sunt cele care se iau in cazul unei epidemii, ca sa preintampinamSaptamana aceasta, pana in 23 ianuarie, numarul de cazuri de imbolnaviri la nivelul unitatilor scoalre a fost de 5.823. Acest numar justifica solicitarea pentru a suspenda cursurile in data de 25 ianuarie.As dori sa mai precizez inca o data ca aceste 4 zile libere nu ar trebui sa insemne o schimbare, adica nu mergem la scoala si mergem in alte locuri aglomerate. E nevoie de o mare complianta din partea parintilor si a populatiei", a explicat Pintea de ce s-au inchis scolile azi.Intrebata ulterior daca, in cazul declararii epidemiei, scolile vor fi inchise, ministrul a spus ca nu."Nu vom cere Ministerului Educatiei sa suspende cursurile", a spus Pintea, explicand ca decizia va fi luata in fiecare clasa in parte, daca procentul elevilor care lipsesc depaseste 20%.La conferinta a fost prezent si managerului Institutului National de Boli infectioase Matei Bals din Bucuresti, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. Intrebat de jurnalisti daca in aceste zile in care elevii nu sunt la scoala, ar fi trebuit dezinfectate salile de clasa, medicul a spus ca nu."Decontaminarea se impune acolo unde au fost cazuri de gripa, daca nu, nu este cazul. Inchiderea scolilor astazi a fost o masura binevenita, tinand cont de faptul ca infectia gripala are o perioada scurta de incubatie", a spus Streinu-Cercel."Daca aerisiti si stergeti putin mesele cu substanta pe baza de clor totul se incheie in acel moment", a adaugat specialistul, intrebat cum ar trebui sa se faca o astfel de dezinfectie.Ministrul a insistat ca singurul mod eficient de a preveni imbolnavirea este vaccinarea. Astfel, MS va mai achizitiona 25.000 de doze de vaccin, pe care le va distribui in tara saptamana viitoare."Cea mai eficienta metoda pentru a evita imbolnavirea este vaccinarea. Anul acesta Ministerul a distribuit din luna octombrie vaccinul, astfel inca sa avem un numar maxim de pacienti vaccinati din cei din grupele de risc - bolnavi cronici, femei insarcinate, personal medical, persoane care lucreaza in institutii de asistenta sociala, sau persoane cu varsta de peste 65 de ani. Din grupele de risc au fost vaccinate 1.275.000 de persoane, din care 800.000 cu varsta peste 65 de ani", a spus Pintea.In legatura cu reclamatiile ca in farmacii nu s-ar gasi vaccin antigripal, Pintea a spus ca va exista o discutie cu Colegiul Farmacistilor pe aceasta tema."Specialistii MS vor contacta Colegiul Farmacistilor pentru a putea discuta concret ce trebuie sa se faca. Noi, din punctul nostru de vedere, am rezolvat problema, dar nu putem sa facem comenzi in locul farmacistilor si spitalelor", a mai spus Ministrul.Intrebat de ce anul acesta avem deja atat de multe decese, tinand cont ca anul trecut pana la aceasta data murisera 4 persoane, Streinu-Cercel a spus ca virusul sufera mutatii de la an la an."In fiecare an virusul isi mai schimba un pic structura, mici modificari care ii schimba virulenta - de asta genereaza in momentul de fata infectii mai severe. Singura modalitate ca sa ne ferim este sa ne vaccinam, nu e momentul trecut sa facem acest lucru, in 14 zile avem anticorpi care sa ne protejeze.Ceea ce constatam e ca de fiecare data cand ni se intampla ceva spunem", a spus Streinu-Cercel.Cat despre medicamentul antiviral Tamiflu, acesta a atras atentia sa nu fie folosit decat la recomandarea medicului."Tamiflu e un antiviral cu care e bine sa nu ne jucam. Odata ce dezvoltam rezistenta se intampla ca la antibiotice. In momentul in care se stabileste clar ca e un caz de gripa, persoanele din jur pot sa beneficieze de profilaxie cu Tamiflu, dar nu asta trebuie sa fie regula, regula trebuie sa fie vaccinarea", a conchis medicul.