Sibiu: O pacienta cu gripa a murit a doua zi dupa ce medicii au externat-o din spital

Spitalul sustine ca ea a vrut sa plece acasa

Avea gripa, dar nu stia

Diagnosticul de gripa nu a fost confirmat decat la o saptamana dupa moartea femeii, cand au sosit de la Bucuresti rezultatele analizelor.Sotul pacientei sustine ca el personal a transportat-o pe femeie cu masina sambata, 25 ianuarie, la UPU Sibiu, informatie confirmata de conducerea spitalului. Pe de alta parte, sotul pacientei declara ca aceasta a dorit sa fie tratata in spital, in timp ce medicii sustin ca, de fapt, ea ar fi dorit sa plece acasa. Deocamdata, spitalul nu a prezentat dovada scrisa ca pacienta ar fi cerut externarea sau ar fi refuzat internarea."Sotia mea nu s-a cerut acasa", a declarat, marti, sotul pacientei.Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, care a discutat cu medicii care au consultat-o sambata, spun ca, de fapt, femeia ar fi cerut doctorului sa o lase acasa, unde sa continue tratamentul."Femeia, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat in Unitatea de Primiri Urgente a SCJU Sibiu in data de 25 ianuarie, unde a fost consultata de medicul de urgenta, pacienta acuzand simptomatologie de tip digestiv (sindrom dispeptic nesistematizat).De asemenea, pacienta a afirmat in antecedentele recente varicela, prezentand leziunile cutanate specifice evolutiei in remisie a bolii. Pacienta nu prezenta simptomatologie de tip respirator. Dupa consultul medical i s-au recoltat probe biologice de sange si i s-a administrat tratament simptomatic.Medicul urgentist a solicitat consult de specialitate boli interne pentru evaluarea probelor biologice modificate (creatinina si numar de leucocite) si pentru reevaluarea clinica a sindromului dispeptic. Medicul internist a confirmat sindromul dispeptic remis dupa tratamentul simptomatic si a recomandat internarea pentru investigatii medicale suplimentare si stabilirea diagnosticului de certitudine.Pacienta a solicitat continuarea tratamentului la domiciliu, motivand ca are acasa un copil in stare de convalescenta dupa varicela. Pacienta a plecat la domiciliu cu recomandare de monitorizare prin medicul de familie si consult de nefrologie prin Ambulatoriul de Specialitate in cazul in care probele biologice raman modificate", se arata in raspunsul dat marti, de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Potrivit sursei citate, pacienta a revenit duminica, la acelasi spital, tot la UPU. Contactat telefonic, directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu, Constantin Popescu, confirma ca o masina de la SAJ a transportat aceasta bolnava de acasa, de la Vurpar, la spitalul din Sibiu. Femeia a murit duminica seara, la spital."In data de 26 ianuarie, pacienta a revenit in Unitatea de Primiri Urgente adusa de Serviciul Judetean de Ambulanta, in stare grava cu alterarea probelor biologice si a starii clinice.A fost examinata de o echipa multidisciplinara complexa si a fost internata in cadrul Sectiei Clinice Anestezie Terapie Intensiva, ridicandu-se suspiciunea de gripa pe baza testelor rapide.Starea generala a pacientei s-a degradat in continuare foarte rapid si, din nefericire, in pofida eforturilor depuse de personalul medical, pacienta nu a mai putut fi salvata", sustin reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.Conducerea spitalului sibian, dar si a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu spun ca aceasta pacienta a avut si gripa, diagnostic confirmat final la o saptamana dupa ce a decedat, atunci cand au sosit la Sibiu rezultatele analizelor facute la Bucuresti. Cei de la DSP Sibiu confirma ca femeia din Vurpar a murit fara sa stie ca are gripa.Diagnosticul initial de gripa a fost pus dupa ce, la 24 de ore de la deces, s-a recoltat o proba dintr-un plaman al femeii."Conform Metodologiei de supraveghere a gripei, infectiilor respiratorii acute si infectiilor respiratorii acute severe, de la decesele inregistrate la cazuri posibile de gripa se vor recolta probe necroptice de plaman, care vor fi trimise la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara 'Cantacuzino' pentru diagnostic virologic.In cazul pacientei de 38 de ani, din localitatea Vurpar, judetul Sibiu, decedata in data de 26 ianuarie la SCJU Sibiu, a fost ridicata suspiciunea de gripa, fiind recoltata o proba din plaman in data de 27 ianuarie si trimisa la Institutul 'Cantacuzino' pentru diagnosticare, conform metodologiei.Durata de diagnostic dureaza in medie o saptamana, depinzand de numarul de probe aflate in lucru la Institut, la momentul respectiv. Rezultatul probei recoltata de la pacienta de 38 de ani a sosit luni, 3 februarie 2020, indicand prezenta virusului gripal de tip AH3", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al DSP Sibiu, Krisztina Gaal.Acesta este al treilea caz de deces cu gripa din judetul Sibiu din 2020, raportat de DSP.