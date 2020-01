Spaima coronavirusului a cuprins-o si pe Firea: Cunosc foarte multe persoane care s-au intors din China si umbla peste tot. Specialistii demonteaza miturile si fac apel la calm

Specialistii fac apel la calm: risc minim pentru Romania

Ziare.

com

O astfel de situatie a fost semnalata luni in Bucuresti, unde la Victor Babes s-au prezentat doi cetateni chinezi care locuiesc in Romania de multi ani si aveau nevoie de o dovada scrisa privind starea lor de sanatate."Coronavirusul despre care se vorbeste se pare ca e o tulpina-mutant, nu a aparut la noi in tara, s-au prezentat printre cele cateva sute si cateva persoane - romani, niciun chinez pana acum -, care au tranzitat anumite zone din China. Dar foarte putini 3 sau 4, dintre care unei singure persoane ii curgea nasul si a avut un pic de febra.Persoanei care a prezentat aceste simptome i s-au facut 2 randuri de teste, sunt negative, este bine si nu prezinta niciun pericol pentru Bucuresti sau Romania. Sa nu intram in spaima!Azi am primit la spital doi romani..chinezi...sunt romani, ca stau la noi de ani de zile, care n-au mai fost primiti la scoala pana nu primesc dovada ca nu au coronavirusul ala. Sa nu exageram!", a spus la comitetul de urgenta organizat de Gabriela Firea managerul spitalului Victor Babes, Emilian-Ioan Imbri.Gabriela Firea l-a intrerupt si i-a certut sa insiste pe care sunt simptomele si ce trebuie sa faca cei care abia s-au intors din China, insistand, cu o voce ingrijorata, ca ar trebui sa fie spuse public mai des aceste lucruri, ca populatia sa stie si sa se conformeze."Va spun sincer, si eu cunosc foarte multe persoane care abia s-au intors din China sau alte zone exotice si nu s-au autoizolat deloc, umbla peste tot, si, e posibil ca exact in a 14-a zi sa se declanseze si virusul sa fi fost deja raspandit. Poate ca aceasta informare ar trebui facuta putin mai apasat si mai clar", a spus edilul.In acest timp si la Ministerul Sanatatii avea loc o sedinta cu specialistii in sanatate publica si institutiile responsabile, fiind anuntate ulterior masurile si concluziile.Astfel, medicii Adrian Streinu Cercel, directorul spitalului "Matei Bals", si Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, au spus ca toate masurile au fost luate si in mare parte implementate sau in curs de implementare si ca riscul de raspandire in Romania este extrem de mic.In plus, ei au insistat pentru a transmite populatiei ca nu are de ce sa se panicheze, ca infectia cu coronavirus nu este o condamnare la moarte, ci multe cazuri au fost vindecate sau unii au dus-o pe picioare fara a fi macar diagnosticati."In China evolueaza rapid numarul de cazuri confirmate, dar si datorita masurilor de testare extinse. Cifrele globale in ce priveste procentul de cazuri grave si mortalitatea nu s-au schimbat, mortalitatea este intre 2 si 4% si circa 20% sunt cazuri grave. In ce priveste imbolnavirile din celelalte tari, ele sunt la persoane care au venit in contact sau au calatorit in China, nu discutam despre transmitere ulterioara in aceste tari. In ce priveste tara noastra, masurile deja sunt operatioale in buna parte", a precizat dr. Rafila.Dr. Streinu-Cercel a cerut presei responsabilitate cand prezinta acest subiect, pentru a nu alerta inutil populatia, umplandu-se astfel camerele de garda ale spitalelor."Ma mai uit si eu din cand in cand la televizor, cum prezentati harta raspandirii... China e mare, sa faceti specificatia ca acel focar mare e la nivelul unei regiuni care reprezinta un punctisor pe harta Chinei. Si riscul sa ajunga pe teritoriul Romaniei este redus", a spus medicul.Rafila a precizat, zambind, si ca "nu doar chinezii se imbolnavesc", asa cum afost transmis prin presa, iar de monitorizat se ia in calcul doar in cazul celor care au calatorit in zonele de risc in ultimele 14 zile: "tot ce depaseste 14 zile dam dezlegare"."Masurile mi se par suficiente, nu trebuie sa punem drobul de sare deasupra capului", a completat si Streinu-Cercel.Specialistii au precizat ca mortalitatea in cazul acestei gripe este mai mica decat la SARS (Sindromul Acut Respirator Sever - boala care afecteaza sistemul respirator, indusa de virusul SARS, n.red.) si apropiata de rata mortalitatii in cazul gripei.Asadar, la acest moment situatia nu este una critica, dar masurile la nivel mondial sunt luate pentru ca un virus, pe masura ce circula tot mai intens, devine mai puternic si agresiv.In ce priveste simptomele, Streinu-Cercel a precizat ca este vorba de "sindromul pseudogripa, adica seamana cu gripa". Potrivit celor mai noi informatii, in prima faza este posibil sa se instaleze pneumonia insa fara febra, aceasta aparand dupa 24-48 de ore si ajunge la 39-40 de grade.