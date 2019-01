Suntem in plina epidemie de gripa: Care sunt simptomele si cum ne putem proteja

Cum deosebim gripa de o simpla raceala

In cazul gripei

Dincolo de masurile autoritatilor, fiecare dintre noi ne putem proteja si putem contribui la stoparea raspandirii viruslui gripal, daca urmam sfaturile medicilor.Cateva luni iarna, in fiecare an, avem sezon gripal, de aceea, este important sa nu ne panicam, ci sa urmam cateva reguli.a stat de vorba cuMedicul de familie ne-a oferit cateva informatii si sfaturi care sa ne ajute sa iesim cu bine din sezonul gripal."Din cabinete nu se vede statistica in ansamblu, asa cum o vedem la nivel national. In cabinetul meu, intr-adevar, exista cazuri compatibile cu gripa si unele au fost si confirmate ca fiind gripa, in schimb, majoritatea cazurilor care sunt infectii respiratorii nu reprezinta gripa.Ca o aproximatie, mai mult de 8 din 10 cazuri reprezinta infectii respiratorii banale, de sezon.De aici apare o anxietate din partea pacientilor, majoritatea se prezinta cu astfel de simptome, care nu sunt caracteristice gripei, si e foarte important pentru medicul de familie sa-i explice pacientului ca sa inteleaga care e diferenta intre gripa si alte infectii respiratorii", ne-a declarat medicul de familie.Dr. Dumitra ne-a prezentat un ghid cu ajutorul caruia putem sa recunoastem singuri daca simptomele sunt ale unei raceli obisnuite sau ne-am pricopsit cu virusul gripal."In cazul unor, sezoniere, discutam despre un debut mai lent, exista anumite simptome respiratorii precum rinoree (),, uneori poate sa aparasi cam atat. Rareori apare febra in cazul acestor afectiuni respiratorii, dar poate sa apara.de obicei, dupa care apar simptomele respiratorii care inseamna) . Pot sa apara afectarea profunda a starii generale, si asta reprezinta diferenta fata de infectiile respiratorii banale.", ne-a explicat medicul de familie.Odata ce ne-am analizat simptomele, important este sa contactam si medicul de familie, pentru tratament, lucru obligatoriu in cazul gripei."Pacientul e bine sa inteleaga ca ar putea sa fie gripa atunci cand apare febra brusc, in plina stare de sanatate, insotita de alterarea starii generale de sanatate, si tuse, siIn primul rand, exista o responsabilitate pentru propria sanatate, dar mai mult e o responsabilitate pentru membrii familiei si ai comunitatii", sfatuieste dr. Dumitra.Dupa cum putem vedea din simptomele de mai sus, cel putin in zilele de debut, gripa nu este o boala pe care putem "sa o ducem pe picioare". Insa poate totusi nu putem evita total deplasarile, chit ca doar si pana la cabinetul medicului de familie. Asadar, e necesar sa respectam o serie de masuri pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru. Iar masurile sunt la fel de valabile si daca nu iesim din casa, pentru a nu ii imbolnavi si pe ceilalti membri ai familiei."In momentul in care stii ca e posibil sa fie gripa, urmezi niste masuri care sa impiedice transmiterea bolii catre alte persoane care pot fi grupe vulnerabile. Discutam de obicei de familii cu copii, iar scoala este locul in care se imprastie cel mai usor virusul gripal. Apoi, ajunge in familie, unde exista un bunic, o bunica, ce pot avea patalogii asociate si se poate ajunge la tragedie in familia respectiva.Deci in primul rand exista aceasta responsabilitate colectiva. Pe langa acest aspect, orice persoana care prezinta simptomele de mai sus trebuie sa urmeze anumite sfaturi ca sa previna raspandirea bolii:- sa evite mersul in mijloacele de transport in comun,. Deci sa-si puna antrebratul, nu doar mana, la gura cand tuseste sau stranuta si sa acopere in felul acesta posibilitatea sa imprastie picaturile fluide care contin virusul gripal si ajung la alte persoane.- trebuie, cand fac febra se poate ajunge chiar si la 4 l pe zi pe care sa le ia din orice sursa: de la apa, la ceaiuri, compoturi, sucuri, supe...- Nu este de ignorat. Fructele proaspete sunt cele mai potrivite pentru a ajuta organismul sa depaseasca acest moment.- Si, bineinteles,".Si nu doar daca ne imbolnavim e bine sa urmam aceste reguli, ci mereu."O persoana care este sanatoasa si doreste sa ramana sanatoasa trebuie sa urmeze in mare cam aceleasi sfaturi. Totodata, poate purta masca si e bine sa se fereasca de o persoana care tuseste.este valabil in primul rand pentru o persoana bolnava.Si mai este un element foarte important pentru o persoana sanatoasa,. Si, desigur, vaccinarea", a conchis medicul de familie.