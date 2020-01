Suspiciune de coronavirus la Bacau, la un tanar care e student in China UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

"Din ce date avem la acest moment, este vorba despre un tanar, de 24 de ani, care studiaza in China si care a venit in Bacau in urma cu opt zile. A acuzat febra inclusiv in avion, dar ulterior nu a mai avut stare febrila. In schimb a tusit, iar acum s-a prezentat la UPU cu dureri musculare, care pot fi si un efect secundar al acestei tuse.A fost introdus in camera de izolare, i se efectueaza toate investigatiile necesare, s-a luat legatura si cu Institutul Matei Bals, asteptam rezultatele", a declarat, pentru Desteptarea, Alin Nastasa, directorul Directiei de Sanatate Publica Bacau.- Adrian Popa, director al Spitalului Judetean Bacau, a declarat, luni, presei, ca tanarul de 24 de ani s-a intors in 17 ianuarie din China.Pacientul va fi transferat la Institutul Matei Bals, scrie Mediafax."Deocamdata l-am izolat, am luat legatura cu Institutul Matei Bals, urmand ca el sa fie transferat pentru investigatii amanuntite acolo", a mai spus Adrian Popa.O suspiciune a fost inregistrata si la Spitalul Victor Babes din Capitala, unde o femeie care calatorise in China s-a prezentat dupa ce a avut o usoara febra. Testele au fost repetate de doua ori si rezultatele au fost negative.De altfel, autoritatile au transmis ca riscurile pentru tara noastra sunt reduse si au cerut populatiei sa nu se panicheze, fiind inregistrate chiar cazuri in care cetateni chinezi care locuiesc de multi ani in Romania au venit sa ceara certificate care sa le ateste sanatatea, acestea fiindu-le cerute ca sa li se permita accesul la scoala.Si la Ministerul Sanatatii a avut loc luni o sedinta cu specialistii in sanatate publica si institutiile responsabile, fiind anuntate ulterior masurile si concluziile.Astfel, medicii Adrian Streinu Cercel, directorul spitalului "Matei Bals", si Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, au spus ca toate masurile au fost luate si in mare parte implementate sau in curs de implementare si ca riscul de raspandire in Romania este extrem de mic.In plus, ei au insistat pentru a transmite populatiei ca nu are de ce sa se panicheze, ca infectia cu coronavirus nu este o condamnare la moarte, ci multe cazuri au fost vindecate sau unii au dus-o pe picioare fara a fi macar diagnosticati.Specialistii au precizat ca mortalitatea in cazul acestei gripe este mai mica decat la SARS (Sindromul Acut Respirator Sever - boala care afecteaza sistemul respirator, indusa de virusul SARS, n.red.) si apropiata de rata mortalitatii in cazul gripei.Asadar, la acest moment situatia nu este una critica, dar masurile la nivel mondial sunt luate pentru ca un virus, pe masura ce circula tot mai intens, devine mai puternic si agresiv.In ce priveste simptomele, Streinu-Cercel a precizat ca este vorba de "sindromul pseudogripa, adica seamana cu gripa". Potrivit celor mai noi informatii, in prima faza este posibil sa se instaleze pneumonia insa fara febra, aceasta aparand dupa 24-48 de ore si ajunge la 39-40 de grade.A.S.