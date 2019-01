Totul despre vaccinul antigripal: Cand e ideal sa-l facem, cum functioneaza si de ce acum nu-l mai gasim in farmacii

"Anul trecut se dadeau 2-3 vaccinuri pe saptamana, acum au fost cereri si de 10 pe zi"

Principala problema: planificarea se face vara, cand nu ne sta gandul la gripa

Vaccinati-va in octombrie-noiembrie

Vaccinarea e ideal sa se faca incepand cu data de 15 octombrie - inceputul lui noiembrie

De ce trebuie sa ai trimitere de la medicul de familie ca sa-ti cumperi vaccinul

Cum explica medicii cazurile in care persoane vaccinate "au racit mai rau"

o persoana se poate imbolnavi. Dar nu s-a intamplat de la vaccin, pentru ca e un vaccin cu virus inactivat, adica omorat, distrus, si nu poate sa produca boala

Cat de mult ne apara vaccinul

Vaccinarea este principalul mod in care ne putem proteja, insa cei care au vrut acum sa-si cumpere din farmacii vaccinul au aflat ca au ajuns prea tarziu: nu mai sunt stocuri.Cum s-a ajuns la aceasta situatie este simplu si tine de planificarea noastra, si la nivel de tara, dar si individual. Important acum este sa nu intram in panica, sa aplicam masurile care ne ajuta sa ne protejam si sa ne organizam mai bine pentru toamna, cand vom intra in urmatorul sezon gripal.Vaccinurile expira si trebuie tinute in anumite conditii, asadar,, fiecare tara transmitand ce nevoi are.In Romania vaccinul antigripal nu este in schema obligatorie. Pentru persoanele din grupele de risc - bolnavi cronici, gravide, persoane peste 65 de ani si personal medical - Ministerul Sanatatii asigura vaccinul. Din aceste categorii fac parte in jur de 3 milioane de romani.Pentru actualul sezon gripal, MS a asigurat 1,3 milioane de doze, si acum a mai suplimentat cu alte 30.000 de vaccinuri. De ce? Pentru ca, nefiind obligatoriu,si se pare ca numarul celor care au raspuns afirmativ a fost in jurul acestei cifre.De precizat ca sezonul acesta au fost achizitionate cu peste 300.000 de vaccinuri mai mult fata de sezonul 2017-2018, iar comanda a fost facuta de MS in martie anul trecut, dupa cum declara la acea vreme Sorina Pintea intr-un interviu pentru Ziare.com Ceilalti cetateni, daca isi doresc sa fie vaccinati, trebuie sa si-l procure singuri din farmaciile cu circuit deschis. Insa si aici tot planificarea se aplica, iar farmaciile planifica folosind experientele anterioare."Avem lantul producator-distribuitor-farmacie-pacient. Cum se spune, vaccinurile vandute la liber. La ora actuala, cele doua vaccinuri pentru anul acesta nu se mai gasesc aproape deloc in farmacii si situatia asta e in toata tara.Stocurile s-au facut pe baza experientei din ultimii 2-3 ani si consumul a fost mic.. Iar distribuitorii spun ca nu mai au cum sa aprovizioneze pentru ca nu mai au pe stoc. La vaccinuri, ca si la alte medicamente, esentiala este planificarea si se face cu 1-2 ani inainte", a explicat, pentru, Marian Pana, directorul de comunicare al Colegiului Farmacistilor din Romania.Si este de precizat ca si anul trecut am avut un sezon gripal agresiv, cu 129 de morti. Cu toate acestea, cand au fost intrebati de medicii de familie daca doresc sa fie vaccinati, foarte multi au spus ca nu, razgandindu-se pe masura ce au inceput sa se inmulteasca imbolnavirile si decesele.Medicul Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, si cel care conduce si grupul de vaccinologie al SNMF, a explicat, pentru, situatia."Nu sunt suficiente numarul de doze de vaccin puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii, ideal este ca peste 75% dintre persoanele cu boli cronice si cele de peste 65 de ani sa fie vaccinate. Dar nu MS e vinovat de aceasta situatie, ci pur si simplu inAstfel, cartagrafia transmisa de catre DSP bazata pe datele pe care noi le-am dat ca medici de familie a indicat acest numar de 1.300.000.. MS nu avea de unde sa stie cand a comandat vaccinul cate persoane vor dori sa se vaccineze acum, in luna ianuarie. Si iata ca am ajuns in aceasta situatie", ne-a explicat medicul.Seful grupului de vaccinologie al SNMF arata ca. Si asta pentru ca proiectul de Lege a vaccinarii prevede ca medicul de familie sa poata prescrie vaccinul antigripal pe o reteta gratuita sau compensata, astfel incat pacientul sa si-l poata lua din farmacie, daca dozele de la Minister s-au terminat.Cum legea este insa blocata la Camera Deputatilor de foarte mult timp, Sorina Pintea a venit cu alta solutie. Aceasta a anuntat caAsadar, in acest sezon este putin probabil sa ne mai putem vaccina, daca nu am facut-o deja. Insa e bine sa invatam din ceea ce ni se intampla, sa ne informam corespunzator, iar sezonul gripal viitor sa ne gaseasca pe toti mai bine pregatiti.Iata, deci, cand este ideal sa ne vaccinam si ce e bine sa stim despre vaccinul antigripal.. In momentul vaccinarii apare o perioada de aproximtiv 2 saptamani in care organismul nu are inca anticorpii pregatiti. Deci nu avem protectie imediata. De aceea", ne-a explicat dr. Dumitra.Nici mai tarziu nu este nerecomandat sa ne vaccinam, in cazul in care avem acces la vaccin. In general,, cu mici variatii de la an la an.Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat ca se poarta discutii ca in viitorul sezon gripalLa acest moment, vaccinul se elibereaza din farmacii cu reteta de la medicul de familie. Un vaccin costa in jur de 50-60 de lei.L-am rugat pe dr. Dumitra sa ne explice de ce este aceasta procedura: "Ideal este ca, si imediat il administram dupa ce a fost luat din frigider din farmacie. Altfel devine inactiv, daca a stat o perioada de timp in afara temperaturii de 2-8 grade Celsius".Cu totii stim cel putin pe cineva care stie pe cineva care, dupa ce s-a vaccinat antigripal, "mai rau s-a imbolnavit". Medicul Dumitra ne-a explicat situatia."In cele 2 saptamani este ca si cum nu ai facut vaccinul, in acea perioada de 2 saptamani de dupa vaccin nu exista niciun fel de protectie. Deci, da,. Pur si simplu e posibil sa se imbolnaveasca cu virusul salbatic, cel care circula in acel moment.Pe de alta parte,. Nu, vaccinul impotriva gripei protejeaza exclusiv impotriva virusurilor care sunt continute in vaccin", ne-a lamurit medicul.Am vrut sa stim si cat de mult ne poate proteja vaccinul, avand in vedere ca acopera doar cateva tulpini ale virusului gripal.Structura vaccinului din fiecare an e decisa de o comisie mondiala tocmai pe baza acestor circulatii care au fost facute in sezonul precedent siin aceasta perioada. Acum,Faptul ca ele sunt prezente in acest moment la inceputul sezonului nu exclude ca la sfarsitul acestui sezon sa existe un drift, o modificare a acestui virus, astfel incat eficacitatea vaccinului sa fie mai redusa in luna aprilie. Dar important e ca persoanele care sunt vaccinate sunt protejate in ianuarie, februarie, martie.", ne-a spus seful grupului de vaccinologie al SNMF.