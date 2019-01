Un barbat de 40 de ani din Arges a murit din cauza gripei. Numarul deceselor a ajuns la 35

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DSP Arges, a fost confirmat primul deces din judet cauzat de gripa . Este vorba despre un barbat in varsta de 40 de ani din Maracineni, care prezenta comorbiditati si avea conditii medicale preexistente.Barbatul nu fusese vaccinat impotriva gripei.In judetul Arges au fost confirmate, in total, de la debutul sezonului, 46 de cazuri de gripa.Numarul deceselor inregistrate la nivel national a ajuns, astfel, la 35.Citeste si Cand aflam daca va fi declarata epidemie de gripa in Romania si ce inseamna