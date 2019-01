Un bebelus de 11 luni a murit de gripa - nu era vaccinat

Ziare.

Bebelusul, care provenea din judetul Ilfov, era internat in stare grava, din 8 ianuarie, atunci cand a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, din Capitala, transmite Digi 24.Potrivit sursei citate, copilul suferea de gripa tip A.Purtatorul de cuvant al spitalului, Raluca Alexandru, a declarat pentru Agerpres ca bebelusul a fost adus la Urgenta "cu stare generala extrem de grava, cu insuficienta respiratorie marcata cu toate analizele modificate", fiind necesara intubatia. Copilul nu a raspuns insa la tratamentul specific.Presedintele Societatii de Microbiologie, Alexandru Rafila, a recomandat vaccinarea antigripala , in conditiile in care doar in jur de un milion de romani s-au vaccinat in aceasta iarna.De asemenea, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, a avertizat ca gripa nu trebuie confundata cu o simpla raceala si ca poate fi mortala