Un spital de pediatrie interzice vizitele tuturor apartinatorilor, din cauza gripei: Bilantul deceselor a crescut la 28

"Vizitele sunt restrictionate la nivelul intregului spital . Se interneaza doar apartinatorii sanatosi.", a explicat dr. Ioana Matacuta.Atat cei de la Pediatrie, cat si conducerea DSP Sibiu au precizat ca nu este carantina la spitalul de copii.Medicii au confirmat primele doua cazuri de gripa din acest an, din judetul Sibiu, la doi copii cu varste de trei, respectiv opt luni de zile, iar unul dintre copii a luat boala din Spitalul de Pediatrie, unde este un focar de infectii respiratorii, potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica (DSP), remis marti, AGERPRES.Potrivit sursei citate,, dupa care a fost internat si tratat in Spitalul de Pediatrie din Sibiu.. Si cel de al doilea caz a fost trata la Pediatrie. Ambii copii depistati cu gripa in prezent sunt externati din Spitalul de Pediatrie, evolutia lor fiind buna, potrivit DSP.In Spitalul de Pediatrie din Sibiu a fost saptamana trecuta un focar de infectii respiratorii cu sapte cazuri, fiind vorba de copii cu varste intre trei luni si noua ani, au anuntat marti, cei din DSP."In Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a evoluat in cursul saptamanii trecute un focar de infectii respiratorii cu 7 cazuri (varste cuprinse intre 3 luni si 9 ani), dintre care 4 cu simptomatologie de gripa si 3 cu semne de infectie respiratorie acuta. S-au recoltat secretii nazale si faringiene de la un caz (masculin, 3 luni), cu rezultat pozitiv pentru virusul gripal tip AH1pdm09, iar pentru un alt caz proba este in curs de investigare., 5 dintre ele sunt externate, celelalte doua cu evolutie favorabila. O proba recoltata de la un caz internat in spital (masculin, 8 luni din Sibiu) este cu rezultat pozitiv pentru virusul gripal tip AH3. Provine din familie, unde bunica a prezentat semne de boala. Astfel, actuala saptamana este caracterizata ca activitate gripala sporadica", se arata in comunicat.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a comunicat pana acumprovocate de gripa de la debutul sezonului.