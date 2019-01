USR ii cere Sorinei Pintea sa declare epidemie de gripa

Ziare.

"USR solicita imperativ ministrului Sorina Pintea sa declare epidemie de gripa, macar in orasele sau judetele cu cele mai multe cazuri confirmate, precum Bucuresti, Constanta si Arges, Arad, Olt. Se impune luarea unor masuri urgente pentru a opri raspandirea gripei: instituirea unei celule de criza si o mai buna comunicare cu DSP-urile.Vom astepta sa moara peste 100 de oameni, asa cum s-a intamplat anul trecut? USR solicita coalitiei PSD-ALDE-UMDR sa deblocheze de urgenta Legea Vaccinarii, aflata de peste un an si jumatate in Parlament", se arata intr-un comunicat de presa al USR remis miercuri presei.USR considera ca, desi "vaccinul antigripal nu este obligatoriu", trebuie luate masuri pentru "a preveni o noua criza" si ii indeamna pe cetateni sa cumpere "singuri vaccinul de la farmacii", deoarece Guvernul Dancila nu considera "imunizarea o prioritate"."Chiar daca vaccinul antigripal nu este obligatoriu, mecanismele prezente in lege ne pot pregati, ba chiar pot preveni o noua criza. Romania se numara printre tarile cu cea mai scazuta rata de vaccinare antigripala din Europa: 5.2%!Va indemnam sa va vaccinati singuri, cumparati vaccinul de la farmacii si aveti singuri grija de voi si familiile voastre. Imunizarea nu pare sa fie o prioritate pentru guvernul Dancila", se mai arata in comunicatul USR.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pe 15 ianuarie ca, in acest moment, nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, precizand ca este o circulatie mai intensa a virusului gripal. Ea a mai precizat ca, potrivit ultimelor date, circa 1.200.000 de persoane s-au vaccinat antigripal.Precizam, in context, ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 29