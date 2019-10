Badulescu, reclamat la CNCD pentru denigrarea homosexualilor

Ziare.

com

"Domnul Badulescu a declarat vineri, 4 octombrie 2019, in cadrul unei emisiuni televizate ca 'Anormalitatea si homosexualitatea si bulangiii ii transformam acum in progresisti. (...) Ca femeie, eu cred ca ar trebui sa va opriti din discursul asta cu bulangiii'.Mesajul politic al domnului Aurelian Badulescu tinteste un grup de indivizi pe baza anumitor caracteristici protejate de catre OUG 137/2000, articolul 15, si anume orientarea sexuala. Astfel, mesajul domnului Badulescu diferentiaza in mod clar intre grupurile de persoane heterosexuale si cele homosexuale, criteriul de diferentiere fiind cel al orientarii sexuale.Prin declaratiile sale jignitoare, Aurelian Badulescu creeaza un sentiment de frica si panica privind reprezentarea in spatiul public a comunitatii LGBT.Astfel se contribuie la incetatenirea stereotipurilor si a prejudecatilor privind indezirabilitatea comunitatii LGBT.Privind tinta mesajului, prin stigmatizarea orientarii sexuale Aurelian Badulescu marginalizeaza persoanele avand aceste trasaturi in afara limitelor normale ale relatiilor sociale, afectand stima de sine a acestora si promovand izolarea lor", transmit ONG-urile intr-un comunicat, citat de Adevarul Reprezentantii ONG-urile sustine ca Badulescu nu se afla la primul derapaj de acest fel."Comunitatea LGBT din Romania se confrunta in continuare cu discriminare si marginalizare, lucru evidentiat si de valul de ura din spatiul public in contextul referendumului pentru familie din octombrie 2018, dar si de cel mai recent Eurobarometru dat publicitatii de Comisia Europeana, care arata ca doar 38% dintre romani sustin egalitatea in drepturi si pentru persoanele LGBT.Un barometru privind discriminarea al CNCD din 2019 mai arata ca sase din zece romani nu si-ar dori un homosexual ca membru in familie. In acest context mesajul viceprimarului Capitalei nu vine decat sa alimenteze discursul de ura fata de aceasta comunitate, adancind sentimentul de discriminare. Injuriile viceprimarului Badulescu trebuie sa fie sanctionate. (...)Noi, semnatarii, solicitam Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sanctionarea cu amenda a viceprimarului Aurelian Badulescu pentru a transmite un semnal hotarat ca astfel de derapaje sunt inacceptabile in spatiul public din Romania", au transmis acestia.