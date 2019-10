Comunitatea gay face protest duminica, in Piata Universitatii

Ziare.

Asociatia MozaiQ marcheaza astfel trecerea unui an de la victoria din cadrul referendumului pentru familie, care a avut loc pe 6 si 7 octombrie 2018, "cand grupuri conservatoare si politicieni lasi au incercat sa modifice definitia familiei in Constitutie pentru a restrange drepturile comunitatii LGBT din Romania"."Referendumul care a avut loc acum un an a avut cea mai scazuta prezenta la urne din istoria electorala a Romaniei, ceea ce a aratat ca romanii au respins minciunile, ura si intoxicarile indreptate inspre comunitatea LGBT", arata asociatia MozaiQ, intr-un comunicat de presa.MozaiQ invita comunitatea LGBT si sustinatorii la evenimentul "Traditia noastra e iubirea" , care va avea loc duminica, incepand cu ora 14:00, in Piata Universitatii."Tragem un semnal de alarma ca in Romania in continuare cuplurile necasatorite, gay sau heterosexuale, peste 800.000 de cetateni, nu au un cadru legal pentru a-si oficia relatiile si a li se oferi protectie. Drepturi cum ar fi mostenirea, decizii privind interventiile medicale, partajul, imigratia, asigurarile medicale si altele le sunt in continuare interzise cuplurilor necasatorite", isi explica organizatorii aceasta initiativa."Politicienii ne-au tot promis ca ne vor oferi drepturi si acum se dovedeste ca au mintit. Vrem legalizarea de urgenta a parteneriatelor civile si nu vom mai astepta sa ni se ofere vorbe goale", a declarat Robert Ratiu, presedinte MozaiQ, citat in comunicat."Statul roman are o obligatie sa recunoasca cuplurile gay, iar clasa politica nu mai poate fugi de responsabilitati. Deja exista sapte cupluri gay care s-au adresat CEDO pentru a da statul in judecata. Mai devreme sau mai tarziu parteneriatele civile trebuie legalizate", sustine si Vlad Viski, director executiv MozaiQ.Organizatorii acestui miting considera ca si azi comunitatea LGBT se gaseste intr-o situatie vulnerabila."Prin urmare, cerem clasei politice sa aiba o atitudine proactiva si sa repecte promisiunile facute privind legalizarea parteneriatelor civile", incheie documentul citat.