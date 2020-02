Elvetia interzice, prin referendum, discriminarea persoanelor gay: Faptasii risca inchisoare

Ziare.

com

Prin "da" s-au pronuntat 62% dintre alegatori, in cursul acestui vot care s-a incheiat la pranz ora locala (11:00 GMT), potrivit institutului GFS Bern.Mathias Reynard, parlamentarul socialist la originea acestei reforme a codului penal elvetian, a salutat la canalul RTS-1 "o zi istorica" si "un semnal magnific pentru toate persoanele vizate".Marc Frueh, de la micul partid aparator al valorilor crestine UDF, care a lansat acest referendum cu sprijinul Uniunii Democratice de Centru (UDC, dreapta populista), primul partid al tarii, a estimat ca in ciuda esecului sau, recurgerea la vot a fost justificata.Referendumul "a permis poporului elvetian sa ia o decizie", a declarat el la acelasi canal. El a adaugat insa ca formatiunea sa va ramane vigilenta cu privire la aplicarea reformei.Noua lege largeste legislatia deja existenta privind discriminarea si apelul la ura rasiala sau religioasa, extinzand-o la orientarea sexuala.Aceasta reforma a Codului Penal, adoptat in 2018, s-a lovit de opozitia mediilor conservatoare si populiste, care au denuntat o "cenzura" si un atac la "libertatea de exprimare, de constiinta si comert".Celelalte parti au considerat ca protectia impotriva discriminarii pe motive de orientare sexuala era insuficienta in Elvetia si au cerut sa se voteze prin "da" la reforma.Sustinatorii textului se bazeaza si pe faptul ca discriminarea pe motive de orientare sexuala este deja sanctionata in alte tari europene si ca ONU, precum si Consiliul Europei, au cerut Elvetiei sa-si consolideze arsenalul impotriva homofobiei.Noua lege pedepseste denigrarea publica si discriminarea oricarei persoane din cauza orientarii sale sexuale sau orice atitudine menita sa starneasca ura fata de ele, prin scris, vorbire, imagini sau gesturi. Pe de alta parte, ea nu reprima comentariile facute in cercul familial sau intre prieteni.Restaurantele, hotelurile, companiile de transport, cinematografele sau piscinele nu pot refuza accesul cuiva datorita orientarii sale sexuale.