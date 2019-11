O practica putin cunoscuta

Homosexualii traiesc in continuare cu teama

Este un mesaj deopotriva clar si important pe care ministrul federal al Sanatatii, conservatorul Jens Spahn, l-a transmis la inceputul acestei saptamani. "Homosexualitatea nu este o boala si prin urmare nu este nevoie sa fie tratata", a declarat el, concretizandu-si planurile de interzicere a oricaror tratatamente al caror scop declarat este sa "extirpe" sexualitatea homosexualilor.Oricine va continua sa ofere asa-numite "terapii de conversie" risca pedeapsa cu inchisoarea pana la un an sau o amenda usturatoare.Este un pas just din mai multe motive, dar si trist de actual, care aduce in atentie o practica despre care multi oameni nici macar nu au auzit.In fiercare an, mii de tineri si adulti sunt tratati in scopul modificarii identitatii lor sexuale. Dincolo de dispretul la adresa oamenilor care sta la baza unei astfel de abordari, nu exista dovezi ca orientarea sexuala poate fi modificata definitiv prin astfel de masuri.Pe de alta parte, posibilele consecinte ale acestor tratamente sunt prea bine cunoscute: depresii, anxietate si cresterea considerabila a riscului de suicid.In plus, chiar si in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Polonia, observam o crestere semnificativa a discriminarii impotriva homosexualilor. De asemenea, in Balcani, frica de violenta si discriminare continua sa faca parte din viata cotidiana pentru membrii comunitatii LGBTI.Rusia incrimineaza homosexualitatea ca "relatie sexuala netraditionala", iar homosexualii si lesbienele care isi traiesc deschis sexualitatea se confrunta cu amenzi si chiar cu inchisoarea.In aproximativ o treime din tarile lumii, actele homosexuale sunt clasificate drept infractiuni. Dintre toate statele arabe, Iordania este singura tara in care homosexualitatea este legala.Potrivit unor grupuri de interese precum ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), in multe tari precum Afganistan, Iran, Yemen, Pakistan, Arabia-Saudita sau Sudan, homosexualii risca si pedeapsa cu moartea.Initiativa ministrului federal al Sanatatii arata inca o data pozitionarea clara a guvernului german, iar acest lucru merita apreciat. Nu in ultimul rand pentru ca in interiorul partidului crestin-democrat (CDU) din care face parte Jens Spahn exista voci care continua sa respinga casatoriile intre persoane de acelasi sex.