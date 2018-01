Leon Danaila, amendat din nou de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

Ziare.

Senatorului a fost amendat cu 2.000 de lei, conform Realitatea TV.Reprezentantii CNCD au constatat ca afirmatia lui Danaila "a fost facuta in public (...) si a vizat atingerea demnitatii; afirmatiile sunt de natura sa creeze o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa petentilor pe criteriul orientarii sexuale".Acestia i-au recomandat senatorului "sa evite pe viitor producerea unor fapte de discriminare".Amintim ca in aprilie 2017, senatorului Leon Danaila a declarat ca: " Un homosexual poate sa cumpere copii, poate sa-i fure, poate sa-i achizitioneze pe alte cai . Sa-i invete sa devina tot asa. Eu asta nu pricep, mintea mea nu poate sa priceapa. Nu, una e femeie, alalalt e barbat. Asta nu pricep. Imbraca-i pe amandoi barbati. Iti plac barbatii? Poftim! Sodoma si Gomora. Doamne fereste! E un regres, totusi, al speciei umane". Apoi, acesta si-a cerut scuze pentru declaratiile facute Tot in aprilie 2017, Danaila a fost amendat de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii dupa ce a spus intr-un interviu ca " femeile nu sunt bune de chirurgi ".