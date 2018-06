Mii de oameni participa la Bucharest Pride 2018. Ambasadorii Marii Britanii si Germaniei vor sustine discursuri

Ziare.

com

Nu este vorba doar despre un mars al diversitatii, ci despre mai multe evenimente, au precizat reprezentantii asociatiei Accept vineri, la o conferinta de presa.Marsul va incepe la ora 17:30, cand din Piata Victoriei, pe Calea Victoriei, participantii vor porni spre Universitate. Vor exista doua platforme cu doi DJ, iar echipa va fi completata de 100 de voluntari."Fortele de ordine - cu care n-am intalnit - ne-au asigurat ca sunt pregatite sa faca fata noului traseu: Piata Victoriei - Piata Universitatii (esplanada) . Acolo va continua petrecerea si vor fi rostite mai multe discursuri", a anuntat Accept.se numara intre cei care vor tine discursuri pe esplanada.La cea de-a 14-a editie a marsului diversitatii vor fi sarbatoriti 40 de ani de cand a fost creat steagul-curcubeu, pentru a reprezenta solidaritatea comunitatii LGBTI si apararea drepturilor ei. Astfel, un steag de mari dimensiuni va fi prezentat in cadrul marsului.Bucharest Pride se va incheia cu o petrecere in clubul Control, unde va canta Peaches, pentru prima data la Bucuresti.Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat ca sambata vor avea loc, in total, 14 evenimente, unul dintre ele fiind mitingul PSD la care este estimat ca vor ajunge 220.000 - 250.000 de oameni.In plus, Noua Dreapta va marsalui pentru "familia traditionala". Si in eventualitatea in care evenimentele se vor intersecta, spun reprezentantii Accept, "fortele de ordine ne-au asigurat ca sunt pregatite sa faca fata".